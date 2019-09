Familiendrama im Kreis Kassel: Mutter und Sohn sterben - Polizei steht vor einem Rätsel

Ein Familienstreit in nordhessischen Hofgeismar-Carlsdorf ist eskaliert: Mutter und Sohn sterben - Vater ist schwer verletzt im Krankenhaus.

Zwei Tote bei Familiendrama im hessischen Hofgeismar. Mutter und Sohn sind tot, der Vater schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Aktualisiert um 17.46 Uhr - Eine 60-Jährige Frau erlag noch vor Ort ihren Verletzungen, ihr 32-jähriger Sohn starb im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilt. Der Vater erlitt lebensbedrohliche Verletzungen.

Ein beteiligtes Familienmitglied setzte Notruf ab

Über den Notruf war gegen 11.10 Uhr gemeldet worden, dass es in einem Haus in der Straße „Am Schützenplatz“ im Hofgeismarer Ortsteil Carlsdorf zu körperlichen Auseinandersetzung innerhalb einer dort wohnenden Familie gekommen sein soll. Der Notruf sei offenbar noch von einem beteiligten Familienmitglied abgesetzt worden. Von wem genau, wollte Polizeisprecher Matthias Mänz mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht sagen.

Nach ersten Erkenntnissen wurde bei der Tat „spitze oder scharfe Gewalt“ angewandt. Schusswaffen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht genutzt. Alle Tatbeteiligten sollen in dem Haus im beschaulichen Ortsteil wohnen, weitere Menschen leben dort nicht. Man gehe davon aus, dass niemand weiteres in die Tat involviert sei, sagte Polizeisprecher Matthias Mänz am Freitagnachmittag wie hna.de* berichtet.

Familienstreit eskaliert - Polizei steht vor einem Rätsel

Am Tatort in Carlsdorf fand die Polizei nach ihrem Eintreffen die schwer verletzte Frau, die trotz sofortiger Behandlung von Rettungskräften vor Ort starb. Zwei weitere schwer verletzte Personen, der 62-jährige Vater und der 32-jährige Sohn, wurden mit einem Rettungshubschrauber und Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert, wo der jüngere starb.

Familienvater schwebt noch in Lebensgefahr

Zum Ablauf und Auslöser der Tat könne noch nichts gesagt werden, so Mänz. Der Vater sei so schwer verletzt, dass er nicht vernommen werden konnte. Laut Polizei wurde er notoperiert, sein Zustand sei weiter lebensbedrohlich, hieß es am Abend.

Tatort wurde von der Polizei versiegelt

Die Spurensicherung suchte vor Ort nach Hinweisen, aus denen sich das Tatgeschehen deuten ließe. Beamte befragten Nachbarn, das sei in einem solchen Fall natürlich obligatorisch, so Mänz. Nachdem ein Bestatter vor Ort gewesen sei, wurde der Tatort versiegelt und gelte als beschlagnahmt. Weitere Angehörige seien informiert und seelsorgerisch betreut worden.

