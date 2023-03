„Welt steht still“: Familie von Luise (12) verabschiedet sich in Traueranzeige und kündigt Gedenkfeier an

Von: Nadja Zinsmeister

Nach dem Gewaltverbrechen an der 12-jährigen Luise aus Freudenberg erschien am Samstag eine Traueranzeige der Familie. Sie kündigt eine Gedenkfeier an.

Freudenberg – Nach dem tragischen Mord an die 12-jährige Luise in Freudenberg meldete sich nun ihre Familie in einer Traueranzeige zu Wort. Es sind nur zwei Sätze, die neben einem Foto des Mädchens geschrieben stehen, gleichzeitig sagen sie alles: „Es gibt keine Worte, um das Unbegreifliche zu begreifen. Für uns steht die Welt still“.

Freudenberg: Familie kündigt Gedenkfeier für getötete Luise (12) an

Die Traueranzeige erschien am Samstag, 18. März, in der Siegener Zeitung, wie die Zeitung online berichtet. Weiter kündigt die Familie eine Gedenkfeier für die getötete Zwölfjährige am Mittwoch, dem 22. März, an. Diese findet in der evangelischen Kirche in Freudenberg statt, jedoch nur im engsten Kreis der Familie und Freunde.

„Wir bitten sehr um Verständnis, dass die Familie und Freunde Luise dort in Ruhe auf ihrer letzten Reise begleiten möchten“, heißt es laut der Siegener Zeitung in der Traueranzeige am Samstag weiter. Damit die Entscheidung respektiert wird, sei am Mittwoch auch Polizei vor Ort.

„Welt steht still“: Die Familie der getöteten Luise verabschiedet sich in einer Traueranzeige von dem erst zwölfjährigen Mädchen. © Christoph Reichwein/dpa

Um weiteren Anteilnehmenden trotzdem die Möglichkeit zur Teilnahme zu geben, kündigte die Familie einen Audiostream der Gedenkfeier an. Dieser sei zur gleichen Zeit am Mittwoch, um 18:00 Uhr, in der Esther-Bejarano-Gesamtschule geplant. Dabei handelt es sich um die Schule, die Luise bis zu ihrem Tod besuchte.

Gedenkfeier für verstorbene Luise: Kirche in Freudenberg fast rund um die Uhr geöffnet

Auf der Traueranzeige sind auch Luises Lebensdaten geschrieben, der „12.03.2023“ ist darin als Todestag angegeben. Zuvor war sie am Samstagabend, 11. März, nach einem Besuch bei einer Freundin nicht zu Hause angekommen. Später gestanden zwei Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren, Luise mit mehreren Messerstichen in einem abgelegenen Wald getötet zu haben. Auf TikTok kursieren nun Bilder und Namen, die trotz Warnungen der Polizei die Identität der mutmaßlichen Täterinnen zeigen sollen.

Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, trägt sich in das Kondolenzbuch in der Kirche in Freudenberg ein. © Christoph Reichwein/dpa

Die Kirche in Freudenberg, in der die Gedenkfeier im engen Kreis stattfinden soll, ist seit der schrecklichen Gewalttat fast dauerhaft geöffnet. Es soll den Menschen die Möglichkeit geben, einen Ort zum Trauern aufzusuchen. In der Kirche liegt ein Kondolenzbuch aus, in das sich eingetragen werden kann. Am Samstag schrieb auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) in das Buch. „Unsere Gedanken und Gebete sind bei Luise, die so jung aus ihrem Leben gerissen wurde“, heißt es zu Beginn seines Eintrags.

Am Sonntag, 19. März, soll in der Kirche in Freudenberg außerdem der reguläre Sonntags-Gottesdienst der verstorbenen Luise gewidmet werden. So kündigte die Kirchengemeinde an, „unserer Fassungslosigkeit über den Tod von Luise einen besonderen Raum zu geben.“ (nz mit dpa)