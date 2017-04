Fall Malina bei Aktenzeichen XY im ZDF: „Mehr wissen wir nicht“

Regensburg - Die Studentin Malina Klaar ist seit dem 19. März spurlos verschwunden. Und auch bei Aktenzeichen XY im ZDF gab es zum Fall Malina keine neuen Informationen.

Weniger als fünf Minuten dauerte der Beitrag in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ über die vermisste Studentin Malina Klaar. Wie eine Sprecherin der Sendung unserer Onlineredaktion mitteilte, werden die einzelnen Beiträge immer exakt mit der Polizei abgestimmt. Diese bestimme auch, welche Informationen in den Beiträgen gesendet werden. Dass der Beitrag im Fall der vermissten Studentin aus Regensburg nur kurz war, liege auch daran, dass man einfach nicht mehr über den Fall wüsste, so die Sprecherin.

Die Sendung, die am Mittwochabend um 20.15 Uhr im Zweiten Deutschen Fernsehen gesendet worden war, erreichte im Durchschnitt 5,6 Millionen Zuschauer. Dennoch bleibt der Fall auch nach der Sendung Aktenzeichen XY, weiterhin ungeklärt. Wie die Polizei mitteilte, nahmen die Sachbearbeiter zwar während der Ausstrahlung des Sendebeitrages ein paar Hinweise entgegen, eine erste Sichtung hätte aber bereits gezeigt, dass diese nicht bei der Aufklärung des Falles helfen könnten.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz teilte mit, dass die Ermittler nicht aufgeben würden. Einen Fokus will die Polizei auf die Ermittlung des Wegs von Malina ab Verlassen der Alten Mälzerei bis hin zum Herzogpark legen. „Auch Suchmaßnahmen werden weiterhin immer wieder durch den Polizeihubschrauber und mit einem Boot entlang der Donau durchgeführt“, so die Polizei.

Alle Informationen rund um den Fall der vermissten Studentin aus Regensburg, finden Sie in Live-Ticker bei merkur.de.