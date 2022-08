Fake-Plakate von Christian Lindner – „die FDP kann uns ruhig verklagen“

In Anlehnung an das bekannte Zitat „Sollen sie doch Kuchen essen“, kritisieren diese Fake-Plakate des Kollektivs „Dies Irae“ die Politik der FDP und die Werbeindustrie. © Dies Irae

Dass die Polizei in Düsseldorf ermittelt, stört die Künstler nicht. Sie wollen mit ihren Christian-Lindner-Plakaten vor allem Aufmerksamkeit erzeugen.

Schon seit einigen Wochen hängen in Deutschland Plakate, auf denen Christian Lindner von der FDP zusammen mit dem Zitat „Kein Geld für ÖPNV? Sollen sie doch Porsche fahren“ zu sehen ist. Die Plakate sind jedoch nicht von der FDP, sondern von einem Künstler-Kollektiv namens „Dies Irae“, was auf Deutsch so viel wie „Tag des Zornes“ bedeutet. Die Künstler beschlagnahmen Werbeflächen und üben damit nicht nur Kritik an bestimmten politischen Entscheidungen, sondern auch der Werbeindustrie im Allgemeinen.

BuzzFeed.de fragt das Kollektiv, warum sie sich bei dieser Kampagne gerade Christian Lindner ausgesucht haben.