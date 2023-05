Verkehrsunfall vor Grundschule in Bad Harzburg – fünf Menschen verletzt

Von: Bjarne Kommnick

In Bad Harzburg ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Vor einer Grundschule hat eine Autofahrerin mehrere Personen zum Teil schwer verletzt.

Bad Harzburg – Am Mittwochmorgen ist es vor der Gerhart-Hauptmann-Schule in Bad Harzburg zu einem schweren Verkehrsunfall mit fünf verletzen Personen gekommen. Laut Angaben der Polizeiinspektion Goslar sei eine 88-jährige Frau gegen 7.50 Uhr mit ihrem Skoda in der Wichernstraße kurz nach der Kreuzung Sachsenbergstraße/Sachsenring aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn auf den Gehweg abgekommen und habe dabei mehrere Personen erfasst.

Frau gerät vor Grundschule von Fahrbahn ab – Mutter schwer verletzt, Sohn (7) kann sich retten

Zunächst traf sie laut Polizei auf eine 42-jährige Fußgängerin auf dem Gehweg, die ihren siebenjährigen Sohn in die Schule bringen wollte. Dabei hätte sich die Mutter schwere Verletzungen zugezogen. Ihr Sohn hingegen habe sich noch rechtzeitig vor dem Fahrzeug retten können.

In Bad Harzburg ist es am Mittwochmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall vor einer Grundschule gekommen. © Polizeiinspektion Goslar

Ausgebremst wurde der Skoda der 88-Jährigen laut Polizei erst, als er auf einen parkenden Ford eines 31-jährigen Mannes geprallt sei, der wiederum in einen dahinter parkenden Golf gestoßen wurde. Kurz zuvor sei der siebenjährige Sohn des Fahrers aus dem Fahrzeug gestiegen und soll noch in unmittelbarer Nähe des Fahrzeuges gestanden haben. Der Vater befand sich dem Bericht nach am Steuer des Autos.

Auch Vater und Sohn nach Unfall vor Grundschule schwer verletzt

Sowohl der 31-Jährige als auch sein 7-jähriger Sohn hätten schwere Verletzungen davon getragen. Zudem hätte im Fahrzeug noch ein dreijähriges Kind gesessen, das durch den Unfall ebenfalls verletzt worden sei. Auch die Unfallverursacherin habe sich bei dem Unfall verletzt, jedoch laut Polizei – wie der Dreijährige – nicht so schwerwiegend wie die anderen Unfallopfer.

Zum Unfallgeschehen seien insgesamt drei Rettungshubschrauber sowie 32 Einsatzkräfte der Feuerwehren, 35 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie 10 Einsatzkräfte der Polizei gekommen. Der Rettungsdienst habe dabei einen sogenannten „ManV 8“ ausgelöst, also eine Situation mit einem Massenanfall von Verletzen. Erst in der Nacht zu Dienstag waren bei einem Großbrand in Calveslage mehr als 250 Feuerwehrleute im Einsatz. Auch im Landkreis Hameln-Pyrmont sorgten Schlammlawinen zuvor für den Einsatz von rund 170 Rettungskräften.

Unfall vor Schulen in Bad-Harzburg: Drei unbeteiligte Schüler brauchen notärztliche Behandlung

Neben der Versorgung der Verletzten sowie der Unfallaufnahme wurde laut Polizei auch eine umfangreiche Krisenintervention durchgeführt, da eine Vielzahl von Schülerinnen und Schülern Augenzeugen des Ereignisses wurden. Mehrere Kriseninterventionsteams des Landkreises Goslar sowie der Landesschulbehörde waren damit beschäftigt, mit den Grundschülern, sowie den Schülern der gegenüberliegenden berufsbildenden Schulen das Erlebte aufzuarbeiten.

Drei Schüler benötigten aus Schock sogar rettungsdienstliche Behandlungen. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig habe nun einen Sachverständigen mit der Untersuchung des Unfalls beauftragt. Zudem nehme das Polizeikommissariat Bad Harzburg weitere Ermittlungen zur Unfallursache auf.