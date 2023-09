Explosion im Ostsee-Hotel – Hotelgäste mussten evakuiert werden

Von: Sebastian Peters

Nach einer Explosion im Travel Charme Hotel in Kühlungsborn wurden Gäste evakuiert. Keine Verletzten. Technischer Defekt vermutet. Zukunft des Hotels ungewiss.

Kühlungsborn – Nach einer Explosion eines defekten Notstrom-Aggregates im Technikraum des Kellers des Travel Charme, einem der größten Hotels in Kühlungsborn an der Ostsee, mussten das Gebäude und seine Gäste am Sonntagmittag, 10. September 2023, evakuiert werden. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rostock berichtete, wurde der Strom im Hotel sofort abgestellt, um die Ausbreitung des Qualms über die Lüftungsanlage zu verhindern.

Technischer Defekt führt zu Hotel-Evakuierung in Kühlungsborn.

Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Die rasch eingetroffene Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei derzeit von einem technischen Defekt als Ursache für das Unglück aus.

Das Kühlungsborner-Hotel musste nach dem Vorfall evakuiert werden (Symbolfoto) © Frank Hormann/dpa

Laut Berichten der Ostseezeitung mussten einige Gäste ihre Aufenthalte vorzeitig beenden. Hotelchef Joost Smeulders und seine Mitarbeiter setzten sich proaktiv mit anreisenden Urlaubern in Verbindung, sogar solchen, die noch auf der Autobahn waren, um sie über die Situation zu informieren.



Viele dieser Gäste mussten daraufhin ihre Reise abbrechen. Die Untersuchungen zur genauen Ursache des Vorfalls sind noch im Gange.