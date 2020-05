Expertin warnt vor neuer Coronavirus-Welle: Vorgehensweise des RKI "absolut sinnlos"

"Noch in der Akutphase"

Kritik an den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts: Einer Expertin aus NRW geht der Umgang mit Coronavirus-Neuinfektionen nicht weit genug.

Die Coronavirus-Lage entspannt sich in NRW - zumindest dem Anschein nach. Wer sich die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Kreisen anschaut, könnte meinen Corona sei bald überwunden. Doch das ist gefährlich, so warnt eine Expertin.