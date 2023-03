Experte warnt vor „turbulenter Wetterwoche“ in NRW: Bis zu 20 Zentimeter Schnee

Von: Jonah Reule

In NRW gibt es laut Wetter-Experten bald ein Schnee. (Symbolbild). © Kristina Stedul Fabac/Imago

Eine Luftmassengrenze teilt das Wetter in Deutschland: Schnee im Norden, milde Temperaturen im Süden. In Teilen NRWs droht Schneechaos.

Köln – Schneechaos im März: Nach einem zu warmen Februar kehrt der Winter kehrt zurück und bringt teils heftige Schneeschauer nach NRW, sagt Meteorologe Dominik Jung. Auch der Deutsche Wetterdienst prognostiziert Schnee – auch in tieferen Lagen und in Städten. Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee sind in manchen Regionen möglich. Die Wetterexperten warnen vor glatten Straßen und Verkehrschaos.

24RHEIN berichtet, wie das NRW-Wetter wird und wann mit Schnee zu rechnen ist. (jr)