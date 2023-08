Alles Wichtige zur Hanse Sail 2023 in Rostock: Eröffnung, Anreise und Programm

Von: Dagmar Schlenz

Maritimes Fest an der Ostsee: Am 10. August 2023 startet die Hanse Sail in Rostock. © TZRW/Holger Martens

Im August findet in Rostock die Hanse Sail 2023 statt. Wann das maritime Fest an der Ostsee eröffnet wird und worauf sich Besucher freuen können.

Rostock – Es ist ein Event der Superlative: Die Hanse Sail in Rostock gilt weltweit als eines der größten Treffen von Traditionsseglern und Museumsschiffen. Vom 10. bis zum 13. August 2023 können Besucher in der Hansestadt zahlreiche Schiffe aus aller Welt bestaunen – und es darf auch mitgesegelt werden. Im vergangenen Jahr lockte das maritime Großevent rund 400.000 Menschen nach Rostock, in diesem Jahr werden rund eine Million Gäste an der Ostsee erwartet.

Veranstaltung: Hanse Sail Rostock Termin: 10. bis 13. August 2023 Ort: u.a. Stadthafen Rostock und Rostock/Warnemünde Eintritt: viele Veranstaltungen kostenlos

Hanse Sail 2023 in Rostock: Feierliche Eröffnung am 10. August

Segelschiffe, Musik, Filme und Sportveranstaltungen: Auf der Hanse Sail 2023 ist jede Menge los. In sieben Erlebnis-Bereichen am Stadthafen sowie an weiteren Orten wie der Innenstadt, dem Fischereihafen und dem Seebad Rostock-Warnemünde laden die Organisatoren des Event-Highlights in Mecklenburg-Vorpommern zum Verweilen ein. Viele der Veranstaltungen bei der Hanse Sail 2023 sind kostenlos. Und auch kulinarisch wird einiges geboten. Auf dem internationalen Markt am Stadthafen können Besucher zum Beispiel Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern probieren.

Offiziell startet die Hanse Sail 2023 am Donnerstag, 10. August. Um 16 Uhr wird Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig im Kurhausgarten in Warnemünde erwartet. Die SPD-Politikerin eröffnet das Event traditionell mit dem Fassbier-Anstich der Hanseatischen Brauerei Rostock. Vier Tage lang dreht sich die Hansestadt dann alles um maritime Traditionen.

Segeln, Feiern, Feuerwerk: Das Programm der Hanse Sail 2023 im Überblick

An der Nordsee mussten die Kitesurf Masters in St. Peter-Ording um einen Tag verschoben werden, und auch ein erstes Highlight bei der Hanse Sail 2023 ist Sturmtief „Zacharias“ zum Opfer gefallen: Das Einlaufen der Teilnehmer der Haikutter-Regatta am Mittwoch, 9. August, um 16 Uhr wurde abgesagt. Der Grund: Der traditionelle Kurs von Nysted in Dänemark über die Ostsee nach Rostock war den Teilnehmenden in diesem Jahr wegen der Wetterlage zu unsicher. Aber ansonsten werden nach Kenntnisstand von Dienstag alle weiteren Programmpunkte stattfinden. Das sind die Highlights:

Highlights der Hanse Sail 2023 Datum und Uhrzeit Ort Einlaufen der Gorch Fock 09. August 2023 um 18:00 Uhr Passagierkai Warnemünde Schoner Race 10. August 2023, 11:00 bis 16:00 Uhr Seegebiet vor Warnemünde Konzert Blackbird (Elektropop) 10. August 2023, 15:00 bis 18:00 Uhr Stadthafen, Sonnendeck Eröffnung der Hanse Sail 2023 10. August 2023, 16:00 Uhr Kurhausgarten Warnemünde Openingparty 10. August 2023, 18:00 Uhr bis 22:30 Uhr Stadthafen, Gangway N-JOY Chillout Party Donnerstag bis Samstag ab 20:00 Uhr Stadthafen, Brücke Feuershow 10. August 2023, 22:00 Uhr bis 22:15 Uhr WAL Strandbar, Warnemünde Beach Soccer Hanse Sail Cup 11. August 2023, 11:00 bis 16:00 Uhr Strand Warnemünde, Strandblock 13 Rostock singt 11. August 2023, 19:30 bis 20:30 Uhr Warnemünde, WIRO-Ausguck 80er Jahre Kultparty 11. August 2023, 19:30 bis 23:55 Uhr Stadthafen, Gangway Friday Dance Party 11. August 2023, 22:00 bis 23:55 Uhr Stadthafen, Skylight Stage Beachvolleyball 12. und 13. August 2023, 09:00 bis 19:30 Uhr Warenmünde, SportBeachArena Auslaufen der AIDAdiva 12. August 2023, 20:00 bis 21:00 Uhr Passagierkai Warnemünde Konzert Cutting Crew (Pop-Rock) 12. August 2023, 20:30 bis 22:00 Uhr Stadthafen, Skylight Stage Großes Feuerwerk 12. August 2023, 22:30 bis 23:00 Uhr Stadthafen 80s Party 12. August 2023, 22:30 bis 23:55 Uhr Stadthafen, Skylight Stage EUROSPORTS Match Race 13. August 2023, 10:00 bis 15:00 Uhr Seegebiet vor Warnemünde OPEN SHIP auf der Gorch Fock 13. August 2023, 10:30 bis 16:00 Uhr Passagierkai Warnemünde Frühshoppen mit Shantys 13. August 2023, 11:00 bis 14:00 Uhr Stadthafen, Sailors Stage Konzert Carina Castillo (Funk und Soul) 13. August 2023, 18:00 bis 20:00 Uhr Stadthafen, Skylight Stage

Neben den hier aufgeführten Tipps und Highlights ist natürlich noch einiges mehr los auf der Hanse Sail 2023. Täglich finden von 9:30 bis 23 Uhr (Sonntag bis 17 Uhr) diverse Ausfahrten mit verschiedenen Traditionsseglern statt. Schiffe wie das Fischereischutzboot „Seeadler“ und das indonesische Segelschulschiff „BIMA SUCI“ bitten zum „Open Ship“ an Bord.

Auf den zahlreichen Bühnen treten an allen Tagen verschiedene Bands und Künstler auf. Die Erlebnis-Bereiche am Stadthafen sind am Donnerstag bis 24 Uhr, am Freitag und Samstag bis 1 Uhr nachts und am Sonntag bis 20 Uhr geöffnet. Das komplette Programm der Hanse Sail 2023 ist online verfügbar. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Auch wenn der Sommer bisher eher ein „Totalausfall“ war, könnte es zumindest am Donnerstag und Freitag einige Lichtblicke geben.

Mitsegeln bei der Hanse Sail 2023 in Rostock

Ein besonderes Erlebnis für Besucher der Hanse Sail 2023 ist ein Segel-Trip auf einem der Traditionssegler. Denn wo lässt sich die Atmosphäre einer Segelveranstaltung besser erleben als auf dem Wasser? Diverse Segelschiffe bieten während der Hanse Sail 2023 Segeltörns an. Gäste haben die Möglichkeit, sich online die verschiedenen Mitsegel-Möglichkeiten bei der Hanse Sail 2023 anzuschauen und Tickets zu buchen.

Die Preise für die mehrstündigen Trips auf einem Segelschiff liegen zwischen 46 und 119 Euro. Neben den Traditionsseglern bieten auch der Dampf-Eisbrecher „Stettin“ sowie größere und kleinere motorisierte Boote Touren auf der Ostsee an. Auf diese Weise können Gäste zum Beispiel das „Schoner Race“ am 10. August 2023 und das „EUROSPORTS Match Race“ am 13. August 2023 hautnah erleben.

Ein Ostseetrip auf einem der Traditionssegler ist das Highlight für viele Besucher der Hanse Sail 2023 in Rostock. (Archivbild) © TZRW/Volker Gries

Tipps für die Anreise zur Hanse Sail 2023 in Rostock

Wer einen Ausflug zur Hanse Sail 2023 plant, hat verschiedene Anreisemöglichkeiten. Mit dem Auto erreicht man die Hansestadt aus West und Ost über die Ostseeautobahn A20, aus Berlin und dem Süden über die A19. Für die Fahrt sollte man am Wochenende wegen des Ferien-Reiseverkehrs mehr Zeit einplanen. Parkplätze vor Ort sind rar – wer mit dem eigenen Fahrzeug kommt, nutzt am besten die Parkplätze oder Parkhäuser im und am Rande des Rostocker Stadtzentrums. Von dort gelangt man mit Bus, Straßenbahn oder S-Bahn zu den verschiedenen Veranstaltungsorten.

Grundsätzlich empfiehlt der Veranstalter, für einen Besuch bei der Hanse Sail 2023 öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Mit dem Deutschlandticket, das Reisende an die schönsten Ziele im Norden bringt, ist auch ein Besuch bei der Hanse Sail 2023 entspannt möglich. Ab dem Rostocker Hauptbahnhof, an dem die Fernzüge enden, fahren die Straßenbahnlinien 5 und 6 zum Stadthafen (Haltestellen Lange Straße oder Kröpeliner Tor). Um ins Seebad Rostock-Warnemünde zu gelangen, nehmen Hanse Sail Besucher die S-Bahn.