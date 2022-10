Eurowings-Pilotenstreik lässt fast die Hälfte aller Flüge ausfallen

Von: Alexander Eser-Ruperti

Die Streiks bei Eurowings gehen in die nächste Runde, bis zum Mittwoch dem 19.10 drohen erhebliche Ausfälle. Den Piloten geht es um gerechtere Ruhezeiten.

Berlin – Die Arbeitskämpfe bei der Lufthansa-Tochter Eurowings sind in der Nacht zum Montag, dem 17. Oktober 2022, wieder angelaufen. Im Rahmen eines dreitägigen Streiks streiten Pilotinnen und Piloten für längere Ruhezeiten und weniger Überlastung. Bisherige Angebote der Airline hält man bei der Gewerkschaft für unverhandelbar. Ob ein schnelles Entgegenkommen der Eurowings erfolgen wird, ist aktuell zu bezweifeln, die Erfahrungen der letzten Streiks hatten einen weiteren Ausstand aus Gewerkschaftssicht indes unumgänglich gemacht. Klar ist hingegen: Es fällt etwa die Hälfte der Flüge aus. Reisende in Bremen und Niedersachsen könnten dabei möglicherweise Glück haben.

Pilotenstreik Eurowings sorgt für Ausfälle: Etwa Hälfte der Eurowings Flüge gestrichen

Der Pilotenstreik bei Eurowings setzt die Lufthansa-Tochter unter Druck: Der Ausstand sorgt für massive Ausfälle, denn es wird bedingt durch den Ausstand etwa die Hälfte der Eurowings Flüge gestrichen. Es wird davon ausgegangen, dass im Laufe des Montags den 17.10 lediglich etwa 230 von ursprünglich 400 angesetzten Flügen abheben. Ein ähnlich umfangreicher Flugausfall wird auch für die darauffolgend angesetzten Streiktage Dienstag und Mittwoch erwartet.

Ein Passagierflugzeug der Airline Eurowings steht am Flughafen Köln/Bonn am Boden. © Thomas Banneyer/dpa/Archivbild

Erst Anfang Oktober hatte ein Ausstand der Pilotinnen und Piloten bei Eurowings zu größeren Ausfällen geführt. Damals hatte der Streik 24 Stunden umfasst und etwa 30.000 Reisende betroffen, jetzt soll der Druck erhöht werden. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hatte schon damals erklärt, die unnachgiebige Haltung des Unternehmens würde keine andere Wahl lassen, als einen Arbeitsausstand. In dieser Haltung sieht man sich nach den Reaktionen auf den letzten Streik nun offensichtlich bestätigt.

Streik Eurowings: Piloten und Gewerkschaft VC fordern verbesserte Ruhezeiten und kürzere Einsatzzeiten

Der Streik bei Eurowings soll aus Sicht der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) vor allem bessere Arbeitsbedingungen herbeiführen, Pilotinnen und Piloten setzen sich für längere Ruhezeiten ein. Die bisherigen Angebote der Airline an die Belegschaft seien nicht verhandlungsfähig, erklärte die Gewerkschaft laut Tagesschau. Gespräche zum Manteltarifvertrag waren abermals gescheitert, das Ergebnis ist der erneute Ausstand.

Die VC sieht kein angemessenes Entgegenkommen der Fluggesellschaft. Beschäftigte seien überlastet, so die Gewerkschaft, es müsse daher dringend längere Ruhezeiten und kürzere Einsätze geben. Trotz höherer Belastung für Pilotinnen und Piloten waren in den vergangenen sieben Jahren keine nennenswerten Anpassungen vorgenommen worden. Erst kürzlich hatte es im Zuge eines Tarifstreits auch beim Mutterkonzern Lufthansa Streiks gegeben.

Pilotenstreik Eurowings betrifft Bremen und Hannover zumindest vorerst nicht

Reisende aus Niedersachsen und Bremen haben, verglichen mit dem vorhergegangenen Streik, offensichtlich bessere Chancen, ihr Reiseziel zu erreichen: Bisher sieht es so aus, als seien die Flughäfen in Hannover und Bremen nicht von Ausfällen betroffen. Der Flughafen Hamburg hingegen wies bereits am Montagmorgen zahlreiche Ausfälle aus. Besonders stark von den Konsequenzen des Arbeitskampfes betroffen sind Flüge ab dem Standort Düsseldorf, dort droht Chaos am Flughafen.

Hier wurden bereits vor Beginn des Pilotenstreiks bei Eurowings am Montagmorgen 102 von insgesamt 171 geplanten Flügen annulliert. Wichtig zu wissen: Betroffen von dem Ausstand sind keine Angebote der Airline Eurowings Discover, deren Flüge von München und Frankfurt aus gehen.