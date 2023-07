Europa-Park-Kenner zeigen, wie ihr ganz einfach lange Warteschlangen umgehen könnt

Von: Sina Alonso Garcia

Teilen

Mit der „Virtual Line“ können Besucher in der Europa-Park-App Zeitslots fürs Anstehen buchen und damit lange Wartezeiten vermeiden. Fans haben das Angebot getestet und filmen das erstaunliche Resultat.

Rust - Langes Anstehen in Freizeitparks ist ätzend. Insbesondere im Sommer, wenn die Temperaturen in die Höhe schießen, werden exorbitante Wartezeiten auch im Europa-Park für Besucher zur Tortur. Abhilfe schaffen soll die „Virtual Line“ – eine Funktion auf der Europa-Park-App, die es ermöglicht, bereits im Voraus Zeit-Slots fürs Anstehen an bestimmten Attraktionen zu buchen. In einem separaten Wartebereich kann man damit ganz bequem an der Schlange vorbeigehen.

In einem Video auf TikTok zeigen Europa-Park-Fans, wie sie mit der „Virtual Line“ entspannt durch den Park kommen. „Einfach an allen vorbei“, schreiben sie – und filmen sich, wie sie völlig stressfrei an einer langen Schlange vor der Bluefire-Achterbahn vorbeigehen. Während die Menge der anstehenden Besucher auf der anderen Seite des Geländers kein Ende zu nehmen scheint, passieren die beiden den Wartebereich in nur wenigen Minuten.

Wer das Schlangestehen im Europa-Park in Rust satthat, für den gibt es einen nützlichen Trick. (Symbolbild/Archiv) © dpa/Rolf Haid

Europa-Park: Video zur Virtual Line sorgt für Diskussionen im Netz

Obwohl es die Option der Virtual Line schon seit 2020 gibt, scheint sie noch nicht allen Besuchern bekannt zu sein. „Beste überhaupt – habe nie verstanden, warum das so wenige machen“, schreibt ein Nutzer in den Kommentaren. „Hab erst gesehen, dass das geht, als ich im Park war“, kommentiert ein anderer. Kenner geben zu bedenken: „An vollen Tagen geht das aber nur, wenn man früh genug im Park ist und in Minuten-Abständen die App checkt.“

Insgesamt scheint die Funktion bei Park-Besuchern ziemlich beliebt zu sein. Dass es die Virtual Line kostenlos in der Europa-Park-App gibt, hält ein Fan für „eine tolle Sache“. Ein Knackpunkt für manche: Wer die Funktion nutzt, erhält offenbar einen Single-Rider-Platz und kann sich somit seinen Nebensitzer nicht aussuchen. „Da sitzt du am Ende halt neben einer fremden Person sobald Platz ist“, schreibt etwa ein Nutzer in den Kommentaren zum Video. „Ich nutze es aber auch häufig.“

Anmerkung der Redaktion: Dieser Text ist bereits in der Vergangenheit erschienen. Er hat viele Leserinnen und Leser besonders interessiert. Deshalb bieten wir ihn erneut an.

Insider-Tipps sind bei Besuchern des Europa-Parks beliebt

Wer sich für die Virtual Line entscheidet, sollte laut Europa-Park darauf achten, sich rechtzeitig zum Start seines Zeitfensters in den Wartebereich der Attraktion zu begeben. Dort zeigt man dann sein virtuelles Ticket vor. Obwohl die Funktion für viele kein Geheimtipp mehr sein dürfte, erhielt das Video auf TikTok viel Resonanz. So bekam es bislang mehr als 618.800 Aufrufe und 46.600 Likes (Stand 10. Februar, 16.16 Uhr). Tipps für den Aufenthalt im Park sind bei Besuchern immer gerne gesehen. So ging kürzlich auch ein Video auf TikTok viral, in dem ein ehemaliger Mitarbeiter 5 Tipps für den „perfekten Tag“ im Europa-Park gibt. Manchmal können eben selbst eingefleischte Fans noch etwas lernen!