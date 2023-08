Nach Millionen-Gewinn am Freitag: Nächster Tipper räumt beim Eurojackpot großen Gewinn ab

1:7 Millionen

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Erik Scharf schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Nach dem Jubiläumsgewinn am Freitag räumt der nächste Eurojackpot-Spieler aus Hessen einen großen Gewinn ab.

Kassel – Irgendwo in Hessen knallten am Dienstagabend die Sektkorken: Ein Glückspilz hat bei der Eurojackpotziehung einen großen Gewinn abgeräumt – verpasste den Jackpot allerdings knapp. Das geht aus einer Mitteilung von Eurojackpot hervor.

Erst am Freitag wurde ein hessischer Eurojackpot-Spieler zum Millionär. Der Tipper aus dem Raum Frankfurt durfte sich über 1.259.396,50 Euro in der Gewinnklasse 2 (fünf Richtige und zwei Zusatzzahlen) freuen. Das Besondere an seinem Gewinn: Seit Start der Lotterie Eurojackpot im Jahr 2012 ist er bereits der 250. deutsche Millionär. So viele gibt es in keinem anderen der insgesamt 18 europäischen Eurojackpot-Länder. Auf den Plätzen zwei und drei der Millionärsranglisten liegen aktuell Finnland (52) und Dänemark (32), wie Eurojackpot mitteilte.

+ Ein Spieler aus Hessen trifft bei der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag (1. August) fünf Richtige und eine Zusatzzahl. (Symbolfoto) © Thorsten Wagner/onemorepicture/Imago

Eurojackpot-Spieler aus Hessen mit fünf Richtigen und einer Zusatzzahl

Für die Million hat es beim Gewinn am Dienstag nicht ganz gereicht, trotzdem darf sich der bislang unbekannte Spieler aus Hessen über eine stattliche Summe freuen. Fünf Richtige und eine Zusatzzahl brachten dem Tipper aus Hessen 355.037,40 Euro ein. Über die Auffüllung des Kontos freuten sich zeitgleich zwei Lottospieler aus Mecklenburg-Vorpommern sowie je ein Spieler aus Spanien, Dänemark und Finnland. Das Quintett schrammte mit der zweiten Gewinnklasse aber auch knapp am Jackpot vorbei. Am Dienstag lagen dort 98 Millionen Euro zur Abholung bereit.

In der Gewinnklasse eins liegt die Gewinnchance bei 1:140 Millionen. In der Gewinnklasse zwei liegt die Chance bei 1:7 Millionen. Das waren die Eurojackpot-Zahlen vom Dienstag (1. August):

Gewinnzahlen 5 aus 50: 2 - 9 - 38 - 40 - 44 Eurozahlen 2 aus 12: 5 - 11 Quelle: eurojackpot.de, Alle Angaben ohne Gewähr

Am Freitag gibt es die nächste Chance beim Eurojackpot. Dann liegen laut der Lotterie 113 Millionen Euro im Pool.

Der Eurojackpot findet immer dienstags und freitags um 20 Uhr in der finnischen Hauptstadt Helsinki statt. An der europaweiten Lotterie kann in 18 Ländern teilgenommen werden. (esa)

Rubriklistenbild: © Thorsten Wagner/onemorepicture/Imago