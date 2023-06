Blaskapelle spielt vor Kindern umstrittenen Ballermann-Song „Layla“ – „Fremdschämen vom Feinsten“

Von: Nadja Pohr

Erwachsene und Kinder feierten an einem sonnigen Nachmittag ein Fest in Esslingen. Eine Blaskapelle sorgte zusätzlich für Stimmung – auch noch nach der Veranstaltung. Denn die Musikanten spielten den Ballermann-Song „Layla“. Ein Clip im Netz sorgt für Aufregung.

Esslingen - Im vergangenen Jahr gab es wohl kaum ein Lied, dass so umstritten war, wie der Ballermann-Song „Layla“ von den Künstlern DJ Robin und Schürze. In dem Lied wird die „Puffmama Layla“ besungen, die „schöner, jünger, geiler“ sei. Wegen des sexistischen Inhalts wurde „Layla“ auf einigen Volksfesten in Deutschland sogar verboten.

Und auch knapp ein Jahr später erhitzt „Layla“ noch immer die Gemüter in Deutschland. Auf einer Veranstaltung in Esslingen gab eine Blaskapelle den Hit nun vor einem größeren Publikum zum Besten. Das Problem: Auch viele Kinder waren bei dem Fest anwesend. Im Netz sorgt ein Video deshalb für Empörung.

„Fremdschämen vom Feinsten“: Blaskapelle in Esslingen spielt vor Kindern „Layla“

In einem kurzen Video auf Instagram hat ein Besucher die Situation auf dem Fest in Esslingen festgehalten. „Er hat nen Puff und seine Puffmama heißt Layla. Sie ist schöner, jünger, geiler“, singen die Musikanten, während direkt vor der Bühne einige Kinder stehen oder sitzen. Die Erwachsenen im Publikum klatschen und feiern begeistert den Song. „Kinderfreundlichste Veranstaltung in Esslingen“, heißt es spöttisch zu dem Clip aus Baden-Württemberg. In den Kommentaren ist die Aufregung bei einigen Usern jedoch groß.

„Niveaulos“, „Unmöglich“, „Geht gar nicht“ oder „Peinlicher gehts nimmer“, urteilen einige Nutzer. „Fremdschämen vom Feinsten. Ist das Übel“, schreibt ein weiterer. „Dass solche Worte Kinder hören müssen“, beschwert sich ein User verärgert. Für viele ist es unverständlich, dass das Lied bei einer Veranstaltung für Familien am Nachmittag gespielt wird. „Kann man schon machen, aber doch nicht am Nachmittag, wo alle gemütlich herumsitzen“, kommentiert etwa ein Nutzer.

Erschreckend ist für einige ebenfalls, dass ein Kind den umstrittenen Song sogar mitsingen kann. Dabei gibt es inzwischen auch witzige Alternativen: Eine schwäbische Version des Songs soll sogar „besser als das Original“ sein. Ein User hat dagegen einen einfachen Vorschlag an die Blaskapelle: „Bitte spielt typische Blasmusiklieder wie Böhmischer Traum (…) und lasst die Mallehits in Malle.“

Blaskapelle spielt „Layla“ auf Fest in Esslingen: Debatte um „Frühsexualisierung“ von Kindern kocht hoch

Die Instagram-User ärgern sich jedoch nicht nur darüber, dass der Ballermann-Song „Layla“ vor Kindern gespielt wird, sondern echauffieren sich auch über ein „Doppelmoral“ rund um das Thema „sexuelle Aufklärung von Kindern.“ Einige Eltern sind der Meinung, dass sich Kinder unter anderem in der Schule viel zu früh mit dem Thema Sexualität beschäftigen müssten. Erst kürzlich kochte die Debatte wegen einer Vorlesestunde von Dragqueens für Kinder erneut hoch. Auch das Geschenke-Verbot einer Kita in Baden-Württemberg zum Vatertag sorgte für Ärger.

Daher argumentieren im Netz einige User beispielsweise: „Da regt man sich künstlich auf, wenn Dragqueens Kindern vorlesen, aber auf dem Kinderfest wird über ‚Bumsen‘ und ‚Puff‘ gesungen und alle finden es normal.“ Die User hoffen, dass der Veranstalter und auch die Blaskapelle künftig vorher hinterfragen, welche Songs sie auf einem Familienfest spielen.