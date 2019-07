Zweijähriger stirbt Hitzetod in Kinderzimmer: Nachbar schildert erschreckende Szenen

Von Vater eingesperrt

Polizeilich versiegelt ist die Tür zu der Wohnung, in der die Polizei einen zwei Jahre alten Jungen tot aufgefunden hat.

Ein Zweijähriger starb am Wochenende in Essen, eingesperrt in seinem Zimmer. Die Familie war dem Jugendamt bekannt. Ein Nachbar schildert nun erschreckende Szenen und wie er vergeblich versuchte, zu helfen.