Unbekannter zieht Mädchen (10) in Gebüsch - Polizei veröffentlicht Phantombild 

Ein furchtbarer Vorfall ereignete sich bereits im Oktober, nun veröffentlichte die Polizei ein Phantombild von dem unbekannten Mann.

Im Oktober ereignete sich ein erschreckender Vorfall in Essen.

Ein Unbekannter soll eine Zehnjährige in ein Gebüsch gezogen haben.

Nun wird nach dem Mann öffentlich gefahndet.

Essen - Der erschreckende Vorfall ereignete sich bereits im Oktober, doch nun veröffentlicht die Polizei Essen ein Phantombild von einem unbekannten Mann. Der Gesuchte steht im Verdacht, ein Mädchen zunächst in ein Gebüsch gezogen zu haben. Dort soll er das Kind dann entkleidet haben.

Essen: Unbekannter zieht Mädchen in Gebüsch - und entkleidet sie

Wie die Polizei in einer nun veröffentlichten Meldung erklärt, soll sich der Vorfall bereits am 26. Oktober gegen 15.50 Uhr ereignet haben. Der Unbekannte soll das zehnjährige Mädchen auf einem Spielplatz an der Ecke Grimbergstraße/Elsterbuschstraße in ein Gebüsch gezogen haben. Dort soll der nun Gesuchte das Kind teilweise ausgezogen haben. Er versuchte währenddessen offenbar, das Mädchen zu fotografieren.

Polizei Essen veröffentlicht Phantombild - Wer ist der unbekannte Mann?

Mit dem durch das Landeskriminalamt erstellten Phantombild wird nun offiziell nach dem Unbekannten gefahndet. Hinweise zu dem gesuchten Mann nimmt jede Polizeidienststelle unter der 110 entgegen.

