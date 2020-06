Blitzerfoto aus NRW mit Folgen: Das dürfte der Mann so RICHTIG bereuen

Die Polizei in Essen (NRW) hat ein Blitzerfoto veröffentlicht - das dürfte der abgebildete Mann so richtig bereuen.

Die Polizei Essen (NRW) hat ein Blitzerfoto veröffentlicht.

Es zeigt einen Mann am Steuer eines Mercedes.

Allerdings ist der Wagen wohl nicht seiner.

Essen - Blitzerfotos* ärgern Autofahrer ja ohnehin immer. Einmal nicht aufgepasst und die Geschwindigkeit überschritten, und schon macht der Kasten am Straßenrand ein Foto*. Die Post lässt dann meist nicht lange auf sich warten. Und das Vergehen reißt ein Loch ins Bankkonto.

Essen/NRW: Mutmaßlicher Dieb wird in Mercedes geblitzt

Deutlich größere Folgen könnte sein Gasfuß für einen Mann in Nordrhein-Westfalen haben. Die Polizei Essen hat nämlich am Freitag (12. Juni) die Aufnahme aus einer Radarfalle veröffentlicht. Es zeigt einen Herrn jüngeren bis mittleren Alters. der scheinbar lässig auf seinen linken Arm lehnt und gedankenverloren durch die Windschutzscheibe blickt. Er sitzt am Steuer eines Mercedes. Das Problem: Der Wagen, mit dem er die Geschwindigkeit überschritten hat, war wohl nicht seiner!

+ Die Polizei sucht Hinweise zu diesem Mann. © Polizei Essen

Es handelt sich um einen mutmaßlichen Autodieb, der jetzt mit Hilfe des Blitzerfotos gesucht wird. Und der sich kräftig ärgern dürfte, dass ausgerechnet seine überhöhte Geschwindigkeit dafür sorgen könnte, dass ihn die Polizei überführt.

Essen/NRW: Blitzerfoto von Mercedes entstand auf A40

Das Foto wurde den Angaben zufolge im Juni auf der A40 aufgenommen. Es handle sich um einen „mutmaßlichen Autodieb“, so die Polizei. Der Mercedes sei in Essen zur Beute gemacht worden. In Hamm stießen Beamten dann auf das abgestellte Fahrzeug. Der Verdächtige war bereits verschwunden. Warum er das Auto dort abgestellt hat, bleibt unklar. Möglicherweise bemerkte er, dass er in die Radarfalle gerast war und wollte die Beute loswerden. Doch das Foto, das bleibt. Und der Mann dürfte für alle, die ihn kennen, gut zu identifizieren sein.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem abgebildeten Mann oder seinem Aufenthaltsort machen können. Hinweise nimmt die Essener Polizei unter der Nummer 0201/829-0 entgegen.

mm/tz



