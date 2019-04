Postbote will nur Briefe ausliefern - das ist das spektakuläre Resultat

Ein Postbote hat bei Eschwege für einen kuriosen Unfall gesorgt. Dabei hatte alles ganz harmlos angefangen.

Eschwege - Spektakulärer Unfall bei Eschwege: Ein Postauto rollte einen Abhang herunter, überschlug sich mehrfach und landete auf einem Wiesengrundstück. Verletzt wurde dabei niemand. Denn während des Unfalls befand sich der Briefträger glücklicherweise nicht in dem Auto, berichtet hna.de*.

Der 49-Jährige aus der Gemeinde Meinhard hielt am Dienstag gegen 15.10 Uhr mit seinem Postauto in der steil ansteigenden Straße "Am Rain" in Motzenrode bei Eschwege an, um dort Post auszuliefern. Plötzlich setzte sich das Auto in Bewegung.

Unfall bei Eschwege: Postauto überschlägt sich und landet auf Bauwagen

Es rollte rückwärts die Straße hinunter, durchbrach dort einen Zaun und rollte dann den Abhang eines abfallenden Grundstücks hinunter. Währenddessen überschlug sich das Fahrzeug mehrfach - letztlich blieb es mit dem Heck auf einem Bauwagen liegen, der unten auf der Wiese stand.

Es entstand ein Schaden von 12.000 Euro.

