Frau will Feierabend machen - doch auf sie wartet das Verderben

Eine Angestellte in einer Tankstelle will Feierabend machen und sperrt die Tankstelle zu - doch plötzlich wird sie angegriffen.

Eschwege - Eine 56-jährige Frau ist am Sonntagabend das Opfer eines brutalen Räubers geworden. Nachdem die Angestellte die Tür der Tankstelle abgesperrt hatte und Feierabend machen wollte, verwandelte sich der Abend in einen entsetzlichen Albtraum. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Eschwege: Frau sperrt Tankstelle ab - doch ihr Feierabend wird zum Horror

Am vergangenen Sonntag (18. November) ging die 56-Jährige ihrer Arbeit in einer Tankstelle nach. Gegen 20 Uhr hielt sich die Frau im Außenbereich der Tankstelle in der Leipziger Straße im hessischen Ringgau-Datterode (ca. 10 Kilometer von Eschwege entfern) auf. Sie schob draußen stehende Blumenwagen in eine Garage, hatte wohl für einen kurzen Augenblick die Tankstelle nicht in ihrem Sichtfeld. Nachdem die Angestellte draußen fertig war, ging sie wieder in die Tankstelle (Erst kürzlich auch an einer Tankstelle bei Eschwege: Mann will 23-Jährigem Kopf abhacken - sofort Polizeieinsatz an Tankstelle) und verschloss diese zum Feierabend. Auf dem Weg zum Büro jedoch, folgte die unerwartete Attacke.

Eschwege: Übler Täter schließt Frau in Toilette ein

Das Verderben erwartete sie bereits! Ein unbekannter Täter packte sie plötzlich von hinten und stieß sie in eine Toilette. Von außen sperrte der Räuber dann die Toilettentür zu, riss die gesamten Tageseinnahmen an sich. Diese sollen sich laut der Polizei in Eschwege im unteren vierstelligen Bereich befinden. Nachdem sich der rabiate Dieb aus dem Staub gemacht hatte, gelang es der Frau, dieToilettentür aufzubrechen und die Polizei zu alarmieren.

Äußerlich blieb die 56-Jährige unverletzt - da sie aber angab, dasBewusstsein verloren zu haben, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Sofort wurde eine Fahndung nach dem Täter eingeleitet, die aber bislang ohne Erfolg blieb. Eine Beschreibung des Unbekannten oder seines Fluchtfahrzeugs liegt den Ermittlerin in Eschwege nicht vor.

