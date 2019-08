Frau will Autotank mit Staubsauger leeren - plötzlich steht alles in Flammen

Feuer an Tankstelle in Eschborn

Eine richtige Schnapsidee hatte eine Frau nahe Frankfurt. Sie wollte falschen Kraftstoff mit einem Staubsauger aus dem Tank entfernen.

Eschborn - Eine Frau hatte in Eschborn nahe Frankfurt ihren Wagen falsch betankt. Offenbar hatte sie sich in der Zapfsäule geirrt. Leider hatte sie anschließend eine fatale Idee.

Mithilfe einer weiteren Person, versuchte sie den Kraftstoff wieder aus dem Tank zu bekommen. Dazu rollten die beiden das Auto zur Staubsaugeranlage der Tankstelle, um den Kraftstoff mithilfe eines Staubsaugers wieder aus dem Tank zu bekommen, berichtet die Polizei. Eine Idee, die auch tödlich hätte enden können.

Verpuffung an Tankstelle: Großbrand

Wenig später standen aufgrund einer Verpuffung das Auto, der Staubsauger und ein Metallcontainer in der Nähe in Flammen. Für die Löscharbeiten musste die Hauptstraße gesperrt werden, der Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Eine der beiden Personen wurde verletzt. ror

Die ganze Geschichte lesen Sie auf fnp.de*.

