ESC-Vorentscheid am Abend: Wo man die Show im TV und im Livestream sehen kann

Von: Yannick Hanke

Teilen

Am Abend steht der deutsche ESC-Vorentscheid an. Acht Kandidaten kämpfen darum, Deutschland beim Finale am 13. Mai 2023 vertreten zu dürfen. Doch wer überträgt die Show heute? © Lino Mirgeler/dpa/imago/Montage

Am Abend steht der ESC-Vorentscheid an. In der ARD-Liveshow entscheidet sich, wer Deutschland beim Eurovision Song Contest 2023 vertritt. Doch wo wird die Entscheidung gezeigt?

Köln – Wer noch einen TV-Tipp für den Abend benötigt, dem sei der „Eurovision Song Contest 2023 – Unser Lied für Liverpool“ ans Herz gelegt. In der Liveshow am Freitag, 3. März 2023, wird der Kandidat ermittelt, der Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) 2023 am 13. Mai vertreten darf. Doch wer überträgt eigentlich den deutschen ESC-Entscheid?

ESC-Vorentscheid am Abend: Liveshow wird ab 22:20 Uhr übertragen - doch wo?

Beim „Eurovision Song Contest 2023 – Unser Lied für Liverpool“ sollten eigentlich insgesamt neun Sänger, Sängerinnen und Bands teilnehmen. Doch am Vormittag vom ESC-Entscheid hat sich das Teilnehmerfeld um eine Band reduziert. Wie unter anderem die Band selbst mitteilte, müssen Frida Gold ihre Teilnahme an der Liveshow am Abend absagen. Sängerin Alina Süggeler fällt krankheitsbedingt aus.

Somit verbleiben noch acht Kandidaten, die darum kämpfen, Deutschland beim ESC 2023 am 13. Mai vertreten zu dürfen. Darunter auch Schlagersänger Ikke Hüftgold. Wer sich mit dieser Ehre schmücken darf, das wird beim „Eurovision Song Contest 2023 – Unser Lied für Liverpool“ ermittelt. Die Show aus Köln läuft heute Abend ab 22:20 Uhr und wird live übertragen. Dabei gibt es viele Wege, wie dem deutschen ESC-Vorentscheid bequem von zu Hause aus beigewohnt werden kann.

Wo der deutsche ESC-Vorentscheid am Abend im TV und im Livestream zu sehen ist

Die Liveshow „Eurovision Song Contest 2023 – Unser Lied für Liverpool“ wird zunächst einmal in der ARD übertragen. Alternativ kann der deutsche ESC-Vorentscheid am Abend aber auch auf ONE, einem Fernseh-Angebot der ARD, verfolgt werden. Auch die Deutsche Welle (DW) überträgt die ARD-Liveshow ab 22:20 Uhr.

Im Livestream lässt sich der deutsche ESC-Vorentscheid zudem auf eurovision.de sowie in der ARD Mediathek anschauen. Zusätzlich läuft bereits ab 21:20 Uhr auf eurovision.de und in der ARD Mediathek als Warm-up zur eigentlichen Liveshow eine Sonderausgabe von „Alles Eurovision“. Hier sind unter anderem Moderatorin Barbara Schöneberger, Schlager-Größe Florian Silbereisen und Deutschlands ESC-Kandidat von 2022, Malik Harris, dabei.

ESC-Vorentscheid am Abend wird auch mit Untertiteln und einer Hörfassung angeboten

Beim deutschen ESC-Vorentscheid, der also ab 22:20 Uhr live unter anderem in der ARD, auf ONE und in der ARD-Mediathek verfolgt werden kann, gibt es aber nicht nur musikalische Darbietungen der nun noch acht Kandidaten. Als sogenannter Interval Act sind beim „Eurovision Song Contest 2023 – Unser Lied für Liverpool“ auch The BossHoss und Ilse DeLange zugegen, um ihre aktuelle Single „You“ zu präsentieren. Diese wird während der Abstimmungsphase performt.

Die Live-Übertragung vom deutschen ESC-Vorentscheid am Abend gibt es zudem barrierefrei. Bedeutet: Der NDR erstellt hierfür Untertitel sowie eine Hörfassung. Damit auch jeder den „Eurovision Song Contest 2023 – Unser Lied für Liverpool“ verfolgen kann und am Ende weiß, wer Deutschland beim großen ESC-Finale am 13. Mai vertreten darf.