Ein Lärmblitzer und 9 andere Erfindungen, die sogar für Deutschland zu deutsch sind

Von: Jana Stäbener

Stephan Rodriguez installiert im Auftrag der Firma Viginoiz auf dem Mittelstreifen des Kurfürstendamms einen sogenannten Lärmblitzer. Der aus Frankreich ausgeliehene Lärmblitzer soll für acht Wochen im Berliner Straßenverkehr im Rahmen eines wissenschaftlichen Forschungsprojektes mit der TU Berlin erprobt werden. © Soeren Stache/dpa/Collage

Am Ku‘damm wird für einen Lärmaktionsplan nun jedes Auto geblitzt, das zu laut unterwegs ist. Geht es noch deutscher? Die Antwort: Ja.

In Berlin kommt jetzt ein Lärmblitzer zum Einsatz, mit dem sich ermitteln lässt, welche Autos oder Motorräder deutlich mehr Krach machen als andere. Wie die Senatsverwaltung für Verkehr mitteilte, ist das Gerät auf dem Mittelstreifen des Kurfürstendamms auf Höhe der Gedächtniskirche installiert worden. Es soll im Rahmen eines achtwöchigen Forschungsprojektes in Zusammenarbeit mit der TU Berlin getestet werden. Der Einsatz in Berlin ist nach Angaben der Verkehrsverwaltung der erste in Deutschland.

Lärmblitzer am Ku‘damm soll Daten für einen Aktionsplan sammeln

Bei dem Projekt am Ku‘damm geht es der Verkehrsverwaltung zufolge darum, die Möglichkeiten einer automatisierten Erfassung lauter Fahrzeuge im Straßenverkehr zu untersuchen. Die Daten sollen zunächst in den neuen Lärmaktionsplan für Berlin einfließen, der voraussichtlich im Juli 2024 veröffentlicht wird.



Obwohl man auch in den USA und Frankreich bereits Erfahrungen mit solchen oder ähnlichen Geräten gemacht hat, klingt ein Lärmblitzer, der Daten für einen Lärmaktionsplan sammelt, ziemlich deutsch. Genauso wie eine Brötchentaste, Papiermangel und ein abschreckendes Vogelhäuschen. BuzzFeed News Deutschland hat neun weitere Dinge zusammengetragen, die so gut nach Deutschland passen - genau wie ein Lärmblitzer.

1. Eine Brötchentaste für schnelles Parken

„Brötchentaste“ steht am Dienstag (04.05.2010) neben einem Knopf eines Parkautomaten in Lübeck-Travemünde. Will ein Autofahrer in Travemünde nur kurz zum Bäcker um Brötchen zu kaufen, schnell mal ein Rezept in der Apotheke abgeben oder fix Bankauszüge ziehen, so kann er hier kostenlos parken. © Marcus Brandt/dpa

Mit einer Brötchentaste, die laut 24Auto nicht bei jedem gut ankommt, können Autofahrer:innen zeitweise 15 bis 30 Minuten kostenlos parken – quasi zum Brötchen holen. Gibt es etwas deutscheres?

2. Ein Kompetenzzentrum für Alleen

Ein Kompetenzzentrum für Alleen soll dieses Jahr in Brandenburg eingerichtet werden, um dem andauernden Schwund an Alleebäumen entgegenzuwirken. Nicht die einzige Behörde, die sich mit einer sehr spezifischen Sache beschäftigt. Hier sieben Beispiele dafür, dass Deutschland und Expertise Synonyme sind.

3. Angst vor Papiermangel

Die Charaktere der Serie „The Office“ sind perfekt, um sich über das Papiermangel-Problem deutscher Krankenkassen lustig zu machen. © Günter Schneider/IMAGO, @NetflixDE (Collage)

Denn die hatte der Verband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) im März 2022 als über eine verpflichtende Corona-Impfung diskutiert wurde. Eine Impfpflicht könnte man aufgrund des Papiermangels in Europa nicht umsetzen, hieß es damals. Auf Social-Media sorgte diese „typisch deutsche“ Ausrede für Lacher.

4. Diese Bank hier:

5. Diese Treppe:

6. Störgeräusch-Melder, die Jugendliche vertreiben

Jugendliche sollen mit unangenehmen Geräuschen aus der Innenstadt in Düsseldorf vertrieben werden. Das Gerät „The Mosquito“ sieht ähnlich aus wie ein Lautsprecher. © IMAGO / Panthermedia/ Collage/ BuzzFeed

An manchen Orten in Deutschland (zum Beispiel Düsseldorf) sorgen Störgeräusch-Sender dafür, Jugendliche von bestimmten Orten fernzuhalten. Den ohrenbetäubenden Ton, den sie auslösen, können nur Menschen bis zu einem Alter von 25 Jahren wahrnehmen. Auch bei einer Grundschule in Freiberg wurden nun solche Geräte angebracht. (Hier sammelt BuzzFeed übrigens Ideen, wie man Jugendliche viel besser vertreiben könnte.)

7. Better safe than sorry: Mülleimer-Kondome gehören sowas von nach Deutschland

8. Dieses Web-Adressenbuch:

Social Media, Tweets - 2023-06-01T114631.880.jpg © Screenshot Amazon

9. Ein als Vogelhaus getarnter Vogelschreck:

(Mit Material der dpa)