Erst Eisregen, dann Temperaturanstieg: Nächster Wetterumschwung deutet sich an

Teilen

Mittlerweile hat die typische Westwetterlage NRW wieder voll im Griff. (Symbolbild) © Martin Gerten/dpa

Wer in NRW auf Schnee an Weihnachten gehofft hat, wird enttäuscht. Die Temperaturen steigen und damit ist auch ein erneuter Wetter-Wechsel möglich.

Köln – Lange war es unklar, nun gibt es Gewissheit: Es wird in Nordrhein-Westfalen kein Schnee an den Feiertagen geben. Damit ist die Hoffnung der Weihnachtsromantiker, dass es die erste weiße Weihnacht nach 2010 geben könnte, endgültig geplatzt – aus Eisregen und glatten Straßen wurden frühlingshafte Temperaturen und viel Regen. Doch laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kann es dennoch ungemütlich werden.

24RHEIN zeigt, auf welches Wetter sich die Menschen in NRW einstellen müssen.

Doch auch wenn das Thermometer in diesen Tagen vielerorts an den zweistelligen Temperaturen kratzt: Die Winterjacke sollte man noch nicht wieder im Schrank verstauen. Bereits in der nächsten Woche deutet sich ein erneuter Wetterumschwung in NRW an. (mg)