Erst Eisregen, dann Mega-Temperaturanstieg: Neue Woche startet mit bis zu 14 Grad

Ab Montag sollen die Temperaturen steigen. (Symbolbild) © picture alliance / dpa | Jan-Philipp Strobel

Der Winter bringt aktuell vor allem Frost und Kälte mit sich. Doch mit Beginn der neuen Woche soll sich das Wetter ändern. Mehr dazu lesen Sie hier:

Offenbach - In ganz Deutschland ist der Dezember bisher deutlich kälter ausgefallen als erwartet. Doch alle, die auf Milderung hoffen, dürfen sich freuen. Ab Sonntagnachmittag kommen im Westen milde Luftmassen an, teilte Meteorologe Dominik Jung mit. Die bringen in der Nacht auf Montag im Westen von Deutschland erstmal gefährlichen Eisregen oder gefrierenden Regen, der sich langsam nach Osten ausbreitet.

Zum Montag wird es dann überall wärmer, in Hessen immerhin bis zu 6 Grad, im Westen Deutschlands bis zu 10 Grad. Am Dienstag werden sogar 13 oder 14 Grad entlang des Rheins erwartet. Es gibt Tauwetter bis in die höchsten Lagen. Die Kältesituation entspannt sich dann deutlich. Dazu ist es windig, an der See und auf den Bergen auch ziemlich stürmisch.