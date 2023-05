Candida auris: Gefährliche Pilzerkrankung breitet sich in Deutschland aus

Von: Christina Denk

Die Pilzinfektion Candida auris breitet sich in Deutschland aus. Noch seien die Zahlen gering, doch Forscher sehen dringenden Handlungsbedarf.

Würzburg – Eine Pilzinfektion namens Candida auris breitet sich weltweit immer weiter aus. Die Keime werden offenbar zunehmend resistenter. Forscher der Universität Würzburg zeigen, dass auch Deutschland betroffen ist. „Es lohnt sich jetzt, etwas zu tun“, so Oliver Kurzai, Mitautor der Analyse in Deutschland. Denn es gibt gute und schlechte Nachrichten.

Im Vergleich zu den USA scheinen sich die Zahlen in Deutschland auf sehr geringem Niveau zu bewegen. 2015 wurde der erste Fall registriert, 2021 und 2022 waren es jeweils zwölf Patienten mit Candida auris. In den USA soll es knapp 1500 Fälle geben, berichtet die Frankfurter Rundschau.

Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern „sind die Fallzahlen bei uns zum Glück noch niedrig“, bestätigt auch Alexander Aldejohann, Mitautor der Studie an der Universität Würzburg. Dennoch sei Vorsicht geboten. Die Forscher verzeichneten, wenn auch auf niedrigem Niveau, einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen.

Candida auris

Die Pilzinfektion tauchte 2009 wie aus dem Nichts an mehreren Orten der Welt gleichzeitig auf. Seitdem breitet sie sich zunehmend aus – vorwiegend in den USA und in Italien, Spanien und Großbritannien.

Der Erreger gilt als gefährlich, da er gegen gängige Anti-Pilzmedikamente resistent ist. Zusätzlich ist Candida auris schwer nachzuweisen, so das Center for Disease Control (CDC) der USA. Der Erreger wird von Mensch zu Mensch übertragen, kann aber auch auf Oberflächen mehrere Wochen überleben. Die Infektion macht sich meist durch Fieber und Schüttelfrost bemerkbar, informiert das CDC. Bei gesunden Menschen ist die Gefahr einer schweren Infektion vorwiegend gering. Bei immunschwachen Patienten kann die Todesrate indes zwischen 30 und 60 Prozent liegen, so das CDC in Bezug auf eine begrenzte Anzahl an Daten.