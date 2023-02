Erneuerbare Energien: Studierende entwickeln weltgrößtes schwimmendes Windrad

Von: Anika Zuschke

Windkraft zählt zu den wichtigsten Trägern von erneuerbarer Energie: Studenten im Norden haben nun das weltgrößte schwimmende Windrad entwickelt. (Symbolbild) © Carmen Jaspersen/dpa

Um gegen den Klimawandel anzukommen, müssen erneuerbare Energien ausgebaut werden. Das weltgrößte schwimmende Windrad, entwickelt von Studenten, könnte helfen.

Kiel – Offshore-Windanlagen stellen eine große Chance für den Ausbau erneuerbarer Energien und in der Folge die Energiewende dar – und spielen somit auch eine entscheidende Rolle im Kampf gegen die Klimakrise. Aus dem Grund werden aktuell immer leistungsstärkere und größere Windräder entwickelt – vor allem die Chinesen wollen die Windkraft stärken. Die Entwicklung der wohl größten Offshore-Windenergieanlage mit einer schwimmenden Plattform floss jetzt aber Studierenden aus dem Norden Deutschlands aus der Feder.

Erneuerbare Energien ausbauen: Windkraft hat großes Potenzial – besonders als Offshore-Windenergie

Offshore-Windräder bieten für die Förderung der Windenergie in Deutschland großes Potenzial. Denn im Gegensatz zur Verteilung von Windrädern an Land ist der Platz auf dem Meer nahezu unbegrenzt. Außerdem beschwert sich auf dem Wasser mit hoher Wahrscheinlichkeit niemand über eine versperrte Sicht, schwindende Lebensqualität oder negative Auswirkungen auf die Natur – wie es bei Windrädern an Land in der Vergangenheit oft der Fall war. In Niedersachsen soll nun die „Taskforce Energiewende“ den Ausbau von Erneuerbaren Energien vorantreiben und die Bürokratie abbauen.

Die Nord- und Ostsee verlaufen in Küstennähe zudem verhältnismäßig flach. Eine Installation von Offshore-Windrädern am Meeresboden stellt Deutschland aus dem Grund rein technisch vor kein großes Problem. In vielen anderen Ländern ist das aber nicht der Fall – fest am Boden verankerte Offshore-Windanlagen lassen sich dort wirtschaftlich aufgrund der größeren Wassertiefe nicht mehr realisieren.

Windenergie: Studenten in Norddeutschland entwickeln größtes schwimmendes Windrad der Welt

An diesem Punkt setzten 31 internationale Studierende des Masterstudiengangs „Wind Energy Engineering“ der Fachhochschule Kiel und der Hochschule Flensburg an und entwickelten das weltweit größte schwimmende Windrad mit dem Namen „Optimus Oceanus“. Darüber berichtete zunächst das Windkraft-Journal.

Denn: „Frankreich, Japan oder die USA haben [...] sehr schnell sehr tiefe Meeresgründe“, erklärt Charlotte Röhling, die das studentische Projekt leitet, dem NDR. Schwimmende Windkraftanlage ohne nötige Verankerung am Meeresgrund gewinnen aus dem Grund an Bedeutung.

Windkraft in Deutschland revolutionieren? Offshore-Windrad der Studenten hat höchste Leistung der Welt

Die Gruppe um Röhling hat im Zuge dessen ein Konzept für die weltweit größte schwimmende Offshore-Windkraftanlage entwickelt. Laut dem Windkraft-Journal beruht die Idee der Anlage auf einem leistungsstarken Rotor mit horizontaler Achsanordnung, einem hocheffizienten Triebstrangsystem mit mittelschnelllaufendem Synchrongenerator und einer halbtauchenden Gründung.

Die schwimmende Plattform ist Efahrer.com zufolge 40 Meter hoch und soll etwa zur Hälfte aus dem Wasser ragen. Die Rotordurchmesser des Windrades sollen indes 250 Meter betragen und zu einer Gesamtleistung von 17 Megawatt imstande sein. Mit diesen Maßen würde das Projekt der Studierenden einen größeren Rotordurchmesser und eine höhere Leistung haben als das derzeit größte Windrad der Welt. Wie der NDR berichtet, könnte eine solche Offshore-Windkraftanlage eine Stadt mit gut 25.000 Einwohnern komplett mit Strom versorgen.

Erneuerbare Energien: Professor prognostiziert immer mehr schwimmende Offshore-Windräder

„Das Material ist größtenteils Stahl, es gibt auch Lösungen aus Beton. In unserem Fall werden Hohlräume genutzt, um Auftrieb zu erzeugen“, erklärt Student Lorenz Peters dem NDR und fügt hinzu: „Und um diese Anlage immer horizontal auszurichten, werden Pumpen integriert, die Ballastwasser zwischen diesen Säulen transferieren.“ Die Komponenten des Windrades wählten die Studenten im Norden selbst aus und simulierten die Funktionsweise der Anlage am Computer.

Professor Torsten Faber von der Hochschule Flensburg zufolge könne dieses Projekt viel Anklang finden, da seiner Schätzung nach bald jede zehnte Anlage vor den Küsten eine schwimmende sein wird. Die Nachfrage solcher Offshore-Windräder könnte in Zukunft also deutlich wachsen.