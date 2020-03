Frau tot in Wohnung gefunden - Polizei nimmt Tochter fest

In Erlensee bei Hanau wird eine Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Tochter ist laut Polizei tatverdächtig. Eine Obduktion soll nun die Todesursache der 79-Jährigen klären.

In Erlensee wird eine Frau tot aufgefunden

wird eine aufgefunden Ihre Tochter ist tatverdächtig und wird festgenommen

ist tatverdächtig und wird festgenommen Eine Obduktion soll die Todesursache klären

Erlensee - In Erlensee bei Hanau fand die Polizei am Mittwochabend (11.03.2020) eine 79-jährige Frau tot in ihrer Wohnung. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Eine Obduktion soll nun die Todesursache klären. Am Donnerstagmorgen (12.03.2020) wurde die 38 Jahre alte Tochter festgenommen.

Erlensee (bei Hanau): Frau tot in ihrer Wohnung gefunden

Wie das Polizeipräsidium Südhessen in einer Pressemitteilung schreibt, wurde die Polizei am Mittwochabend gegen 21.10 Uhr von Hausbewohnern in die Wohnung in der Dammstraße in Erlensee bei Hanau gerufen, weil dort Wasser aus der Wohnung lief. Die Polizei brach die Tür auf und gelangte so in die Wohnung. Dort fand die Polizei die Leiche der 79-jährigen Frau. Ihre Tochter war ebenfalls anwesend. Sie machte laut Angaben der Polizei einen „verwirrten Eindruck“ und wurde in eine psychiatrische Fachklinik gebracht.

Erlensee: Tochter der Frau tatverdächtig

Am Donnerstagmorgen nahm die Polizei die Tochter fest. Sie gilt als tatverdächtig, wie die Polizei in Offenbach mitteilte. Es wird nun geklärt, ob die Tochter etwas mit dem Tod ihrer Mutter zu tun hat. Der Hergang der Tat in Erlensee ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar, die Polizei geht jedoch von einem Gewaltverbrechen aus.

Tote Frau in Wohnung gefunden: Tochter festgenommen



Eine tote Frau ist in ihrer Wohnung in Erlensee (Main-Kinzig-Kreis) gefunden worden. Die Polizei nahm die ebenfalls anwesende 38-jährige Tochter als Tatverdächtige fest, wie ein ...https://t.co/hkslxGkUPs — News Poster (@News__Poster) March 12, 2020

Tod in Erlensee bei Hanau: Ermittlungen dauern an

Auf Nachfrage konnte die Staatsanwaltschaft Hanau aus Ermittlungsgründen keine weiteren Aussagen über den Tathergang machen. Auch warum die Tochter tatverdächtig ist, konnte auch Nachfrage nicht beantwortet werden. Die Obduktion, die Auskunft über die Todesursache geben soll, findet am Donnerstagvormittag statt. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, sie habe keine Erkenntnisse darüber, ob die Frau oder ihre Tochter der Polizei bereits bekannt waren.

Von Josephine von der Haar

Im Gegensatz zum Tod in Erlensee, ist in einem anderen Fall klar, dass es sich um Mord handelt: Für den Mord im Niddapark in Frankfurt* im Mai 2018 fordert die Staatsanwaltschaft jetzt lebenslange Haft.

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.