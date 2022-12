Neuer Selbsttest soll Corona, RSV und Grippeviren erkennen

Von: Robin Dittrich

Der Selbsttest eines Hamburger Unternehmers soll vier Infektionskrankheiten erkennen. Corona, RS-Viren, Influenza A und Influenza B können nachgewiesen werden.

Hamburg – Die Vorweihnachtszeit steht leider nicht nur für ein besinnliches Miteinander bei Glühwein und Gebäck. Auch Viren haben es im Winter leichter. Krankenhäuser sind deshalb aktuell schon überlastet. Ein Unternehmer in Hamburg will zumindest die Diagnostik nun verbessern. Sein Selbsttest soll gleich vier verschiedene Infektionskrankheiten erkennen, berichtet 24hamburg.de.

Fast jeder Mensch kennt es: Morgens ist die Nase zu, die ersten Halsschmerzen bahnen sich an, allgemeine Schlappheit macht sich breit. Erste Selbstdiagnose: „Ich bin krank.“ Doch um welche Krankheit handelt es sich? Eine einfache Erkältung oder doch eine Grippe? Der Hamburger Unternehmer Axel Strehlitz will die Selbstdiagnose mit einem Vierfach-Test erleichtern. Dieser soll erkennen, ob es sich um Corona, das aktuell stark verbreitete RS-Virus oder eine Grippe (Influenza A und B) handelt.

Der Selbsttest des Unternehmers Axel Strehlitz ist nach Informationen des Hamburger Abendblatts bereits zugelassen und liefert innerhalb von 15 Minuten ein Ergebnis. Insbesondere eine mögliche Infektion mit dem RS-Virus (Respiratorisches Synzytialvirus) sollte bei Kindern frühzeitig erkannt werden. Hamburger Kinder-Kliniken befinden sich derzeit an der Belastungsgrenze: „Wir sind seit Wochen voll ausgelastet“, heißt es aus der Asklepios Klinik Nord. Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) zeigt die „Zahl der Erkrankungen durch Influenza zudem einen steigenden Trend“. Mit dem Selbsttest könnten Kliniken sowie Arztpraxen nun entlastet werden.

Wer in den vergangenen drei Jahren schon einen Corona-Selbsttest gemacht hat, sollte mit dem Vierfach-Test kein Problem haben. Auch dort muss der Swab (Tupfer) im vorderen Nasenbereich bewegt und pro Nasenloch fünfmal gedreht werden. Anschließend mit der beigelegten Flüssigkeit vermischen, Tropfen auf das Testkit träufeln und nach 15 Minuten das Ergebnis ablesen. Ein Test kostet bisher 4,95 Euro und kann online bestellt werden – Abnahmemenge sind mindestens zwei Tests. Auch an mehreren Teststationen kann der Test erworben werden.

