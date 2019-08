Mysteriöses Verschwinden am Freitag: Gerrit Störmer (26) vermisst - Polizei veröffentlicht Foto 

Seit Freitag fehlt jede Spur von ihm, nun veröffentlichte die Polizei Erfurt ein Foto des vermissten Gerrit Störmer. Die Suche nach dem 26-Jährigen verlief bislang ohne Erfolg.

Erfurt - Wurde Gerrit Störmer Opfer eines Verbrechens? Wie die Polizei Erfurt nun mitteilt, fehlt von dem 26-Jährigen bereits seit Freitag jede Spur. Sein Verschwinden gestaltet sich jedoch mysteriös, denn der junge Mann verließ seine Wohnung im Laufe des Freitags offenbar aus freien Stücken.

Wohin Gerrit Störmer an diesem Tag ging, ist unklar. Intensive Suchmaßnahmen der Polizei verliefen seit dem Wochenende bisher ohne Erfolg.

Vermisster Gerrit Störmer aus Erfurt: Polizei veröffentlicht Beschreibung

Nun sucht die Polizei bundesweit mit einem Foto des 26-Jährigen nach dem Vermissten. Gerrit Störmer wird dabei als etwa 175 cm groß und mit einer schlanken Statur beschrieben. Seine dunkelblonden Haare trägt der Vermisste kurz. Gerrit Störmer trägt einen Dreitagebart und eine Brille. Mit welcher Kleidung er am Freitag seine Wohnung verließ, ist nicht bekannt.

Die Polizei Erfurt will nun wissen: Wer hat Gerrit Störmer seit Freitag, den 2. August gesehen? Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

