Erfolgreicher Schlag gegen Clan-Kriminalität in Stade: Polizei beschlagnahmt Drogen, Bargeld und Immobilien

Von: Sebastian Peters

Großer Schlag gegen Clan-Kriminalität. Bei umfangreichen Durchsuchungen stellte die Polizei Drogen, Bargeld, Luxusuhren und Immobilien sicher.

Stade – Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Stade haben einen bemerkenswerten Erfolg im Kampf gegen die Clan-Kriminalität erzielt. Nach monatelangen Ermittlungen führten Polizeibeamte und Spezialeinsatzkräfte in den späten Stunden des vergangenen Sonntagabends und bis tief in die Nacht umfassende Durchsuchungen von Wohnhäusern und Geschäftsgebäuden durch.

Erfolg im Kampf gegen die organisierte Kriminalität: Polizei und Staatsanwaltschaft führen Großrazzia in Stade durch

Die Ermittlungen, die von einer Spezialeinheit des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Stade durchgeführt wurden, führten zur Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen in der Altländer Straße in Stade und in Hollern-Twielenfleth. Die Ermittler wurden von über 100 schwer bewaffneten Beamten des Spezialeinsatzkommandos Niedersachsen, des Mobilen Einsatzkommandos sowie der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Stade und einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Auch Spezialeinheiten waren im Einsatz. © Polizeiinspektion Stade

Die Vorwürfe gegen die Beschuldigten sind schwerwiegend und umfassen den Handel mit Drogen in großem Stil, gewerbsmäßige Geldwäsche, Schutzgelderpressung, Schwarzarbeit und illegales Glücksspiel. Im Zuge der Durchsuchungen konnten die Beamten Bargeld, Luxusuhren, Gold und Drogen im Wert von über 100.000 Euro, sechs Glücksspielautomaten und einen Gebäudekomplex im Wert von mindestens 800.000 Euro sicherstellen. Darüber hinaus wurde eine scharfe Schusswaffe mit mehreren gefüllten Magazinen sichergestellt.

Großangelegte Razzia in Stade: Polizei und Staatsanwaltschaft schlagen hart gegen Clan-Kriminalität zu

Die Polizei nahm vorläufig 17 Personen zur Identitätsfeststellung in Gewahrsam. Eine der angetroffenen Personen wurde aufgrund eines vorliegenden Abschiebehaftbefehls festgenommen. Zwei Hauptverdächtige im Alter von 33 und 53 Jahren wurden in Polizeigewahrsam genommen und später auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt.

Während der Durchsuchungen sammelten sich etwa 80 bis 100 Personen an den betroffenen Orten und vor dem Polizeirevier. Dank des couragierten Auftretens der Einsatzkräfte und gezielter Ansprachen konnte eine Störung der polizeilichen Maßnahmen jedoch verhindert werden.