23-Jähriger wird in Hamburg von S-Bahn erfasst – tot

Von: Marcel Prigge

Am Mittwochabend, 23. August 2023, wurde ein 23-Jähriger am Bahnhof Nettelnburg von einer einfahrenden S-Bahn erfasst und getötet. (Symbolbild) © Hanno Bode/Imago

Ein 23-Jähriger ist am Mittwochabend am S-Bahnhof Nettelnburg in Hamburg gestorben. Eine S-Bahn erfasste den jungen Mann.

Hamburg – Zu einem tragischen Unfall ist es am Mittwochabend, 23. August 2023, am S-Bahnhof Nettelnburg in Hamburg gekommen. Ein 23-jähriger Mann ist am gestolpert, auf die Gleise gestürzt und anschließend von einer einfahrenden S-Bahn überrollt worden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät – der 23-Jährige starb noch am Unfallort.

Tragischer Unfall am S-Bahnhof: 23-Jähriger wird in Hamburg von S-Bahn erfasst

Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr am Abend, das würden Videoaufzeichnungen des Vorfalls belegen, berichtet ein Sprecher der Bundespolizei. Der Mann sei im Gleis gestorben. Ersten Ermittlungen zufolge habe es sich um einen Unfall gehandelt. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden oder Suizid, so der Sprecher. Der Bahnhof wurde nach dem Vorfall geräumt und vorübergehend für den Zugverkehr in beide Richtungen gesperrt.

Vorfälle häufen sich: Weiterer Mann hielt sich am Dienstag im Gleisbereich auf

Immer wieder kommt es zu Vorfällen an den Bahnhöfen Hamburgs. Am Dienstag hatte am Hamburger Hauptbahnhof ein S-Bahn-Fahrer eine Schnellbremsung einleiten müssen, weil sich ein Mann auf den Gleisen aufhielt. Ihm seien seine Schlüssel in den Gleisbereich gefallen, teilte die Bundespolizei ebenfalls am Mittwoch mit. Der 23-Jährige hatte Glück: Die S-Bahn kam rechtzeitig zum Stehen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Ebenfalls Glück im Unglück hatte ein 60-Jähriger aus Hamburg, der am U-Bahnhof Lohmühlenstraße ins Gleisbett stürzte. Hochbahn-Mitarbeiter zogen den gestürzten Mann in einen Hohlraum zwischen Zug und Bahnsteig und schickten Lichtsignale in den U-Bahntunnel, um die ankommende U-Bahn zu warnen. (Mit Material der dpa)