Auf dem Schulweg verschwunden: Wo ist Melissa Lange (15)? Polizei veröffentlicht Foto 

Die erst 15 Jahre alte Melissa Lange aus Erbach gilt bereits seit fünf Tagen als vermisst. Die Polizei veröffentlicht nun ein Foto der Schülerin.

Erbach - Wo ist Melissa? Diese Frage stellt sich die Polizei Erbach seit Dienstagmorgen (13. August). Wie die Polizei mitteilte, lebt die 15-Jährige seit einigen Wochen in der Wohngruppe einer Jugendeinrichtung in Erbach. In dieser Wohngruppe wurde Melissa am frühen Dienstagmorgen zuletzt gesehen, dann machte sich das Mädchen auf den Weg in die Schule nach Bad König. Doch hier kam Melissa nie an.

Vermisste Melissa Lange aus Erbach: Polizei veröffentlicht Foto

Nachdem bereits alle bekannten Kontaktanschriften, unter anderem in Köln und in Fulda, ergebnislos überprüft wurden, veröffentlicht die Polizei Erbach nun ein Foto und eine Personenbeschreibung der 15-Jährigen.

Die 15-Jährige wird als etwa 166 cm groß und schlank beschrieben. Ihre dunkelblonden Haare trägt die Teenagerin schulterlang. Auffällig ist die Zahnspange am Ober- und Unterkiefer. Am Tag ihres Verschwindens trug Melissa eine schwarze Jeanshose, ein schwarz-weiß gestreiftes Oberteil sowie schwarze Nike Schuhe.

+ Melissa gilt seit fast einer Woche als vermisst. © Polizei Erbach

Wer hat die Vermisste seit Dienstag, den 13. August gesehen? Wer kann Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K 10) in Erbach unter der 06062 / 9530 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

