300 Euro Energiepauschale noch nicht erhalten? Das sollten Sie jetzt tun

Von: Christian Einfeldt

Manchen Arbeitnehmern wurde die Energiepauschale immer noch nicht ausgezahlt. Warum das so ist, was man jetzt machen sollte und wer am Ende doch leer ausgeht.

Hamburg – Heizkosten steigen. Die Kosten für Strom werden teurer. Verbraucher assoziieren den Beginn der kalten Jahreszeit nochmals mit einem deutlichen Anstieg der Mehrkosten. Die Energiepauschale, die noch aus dem zweiten Entlastungspaket stammt, verspricht einen Ausgleich. Arbeitnehmern wird sie auf der Gehaltsabrechnung als „sonstiger Bezug“ angegeben.

Auf der Lohnsteuerbescheinigung weist der Zusatz „E“ für „Einmalzahlung“ darauf hin, dass die sehnsüchtig erwartete Zahlung endlich auf dem Konto gelandet ist. Viele Arbeitnehmer haben sie schon erhalten, berichtet 24hamburg.de.

Doch, was, wenn die Energiepauschale noch immer nicht ausgezahlt wurde?

Energiepauschale Auszahlung: Wann bekomme ich das Geld?

Arbeitnehmer stellten sich seit dem 27. April 2022 diese eine Frage: Wann landet die Energiepauschale auf meinem Konto? Das 9-Euro-Ticket, dessen Nachfolger auch beim HVV weiterhin diskutiert wird oder der Tankrabatt waren medial die prominentesten Maßnahmen, die bereits im Zeitraum von 1. Juni 2022 bis zum 31. August 2022 geltend gemacht wurden. Im Gegensatz zu den weiteren Leistungen des Entlastungspaketes, das Ende April seitens der Bundesregierung geschnürt wurde, mussten Arbeitnehmer länger auf die Vorzüge der Energiepauschale warten.

Mittlerweile ist das Geld auf dem Konto vieler Arbeitnehmer gelandet. Mit Blick auf die Gehaltsabrechnung könnte sich bei dem einen oder anderen dennoch Ernüchterung eingestellt haben: Die Energiepauschale ist nämlich steuerpflichtig – ausgezahlt wird nur ein Bruchteil der versprochenen 300 Euro. Andere Arbeitnehmer haben jedoch ein ganz anderes Problem: Die Energiepauschale fehlt gänzlich auf Gehaltsabrechnung und Lohnsteuerbescheinigung.

Wann kommen die 300 Euro? Warum manche Arbeitnehmer noch immer auf eine Auszahlung warten müssen. (Symbolbild) © Lobeca/Imago

Energiepauschale im September: Warum manche sich noch gedulden müssen – und wer leer ausgeht

In Erwartung, dass die Energiepauschale pünktlich mit den weiteren Änderungen im September 2022 kommt, suchen manche Arbeitnehmer vergeblich auf den bestätigten Eingang der 300 Euro – oder das, was nach Steuern von der Pauschale noch übrig bleibt. Wie Online-Portal Chip berichtet, kann das Ausbleiben der Überweisung mehrere Gründe haben. Eines vorweg: Auch, wenn (noch) kein „sonstiger Bezug“ eingegangen sein sollte, muss man zum aktuellen Zeitpunkt nicht zwangsläufig von einem kapitalen Fehler seines Chefs oder Arbeitgebers in Sachen Energiepauschale ausgehen.

Ein klärendes Gespräch mit dem Vorgesetzten oder der Buchhaltung könnte bereits Licht in die Angelegenheit um die fehlende Energiepauschale bringen. In einem solchen Fall würde man wohl darauf aufmerksam gemacht werden, dass die einmalige Zahlung der Energiepauschale auch noch später im Jahr erfolgen kann. Laut des Bundesfinanzministeriums ist es nicht ausgeschlossen, dass eine Überweisung erst pünktlich zur Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigung getätigt wird. Arbeitnehmer bekommen diese normalerweise zum Ende des Jahres. So lange könnte also noch Geduld gefragt sein.

Ein Sonderfall ergibt sich, wenn man einen Minijob ausübt. Fragen, inwiefern Beschäftigte eines Minijobs, Angestellte in Elternzeit oder Selbstständige Anspruch auf die 300 Euro haben, wurden bereits geklärt. Für Minijobber ist es in diesem Kontext nur wichtig zu wissen, dass sie proaktiv ihrem Chef schriftlich bestätigen müssen, dass die Anstellung das erste Dienstverhältnis darstellt. Es ist also die Arbeit, die den höchsten Lohn erzielt.

Weiß der Chef Bescheid, sollte einer Ausschüttung der Energiepauschale nichts mehr im Weg stehen. Ausnahmen, die jedoch auch weiterhin auf eine Auszahlung warten, gibt es dennoch. Hierzu zählen: kurzfristig Beschäftigte oder aber auch Aushilfskräfte in der Land- und Forstwirtschaft.