Besitzer in der Kostenfalle: Gibt es bald Eintritt in Restaurants?

Von: Fabian Raddatz

Könnte der Restaurantbesuch bald Eintritt kosten? Diese Idee diskutieren derzeit Gastronomen in Niedersachsen. © Sebastian Gollnow/dpa

Ein Vorschlag von Gastronomen aus den Regionen Oldenburg und Osnabrück sorgt für Aufsehen. Sie wollen wegen der Energiepreise Eintritt verlangen. Eine gute Idee?

Oldenburg/Osnabrück – Die Preisexplosionen bei Gas und Strom machen auch vor der Gastronomie nicht halt. Um die hohen Kostensteigerungen abzufangen, diskutieren Gastronomen in Niedersachsen derzeit, eine Energiekostenpauschale einzuführen. Die Idee: Besucher sollen bei Restaurantbesuchen künftig ein bis zwei Euro pro Gast bezahlen. Der Vorschlag stammt von Restaurantbetreibern aus den Regionen Oldenburg und Osnabrück. Aber auch in Lüneburg werde die Idee besprochen, wie der Vorsitzende des Vereins der Lüneburger Gastronomen, Jörg Laser, dem NDR bestätigte. Dabei mache so eine Pauschale nur Sinn, wenn die Gastronomen auch einheitlich vorgehen, betont Laser.

„Energiekostenpauschale“ wegen Gaskrise in Deutschland: Kosten Restaurants bald Eintritt?

Laser: „Wenn man das sinnvoll machen würde, müsste der eine drei oder vier Euro nehmen, und in einer Kneipe, wo man einen viel höheren Durchsatz von Gästen hat, hätte man eher kleinere Beträge. Und dann hätte man indirekt einen Wettbewerb über eine solche Pauschale.“

Das sei dem Gast aber schwer zu vermitteln und würde ihn verunsichern, so Laser zum NDR: „Das wollen wir in dieser Zeit nicht erreichen. Von daher haben wir jetzt erstmal gesagt, dass wir von einer solchen Möglichkeit Abstand nehmen.“

Vor einiger Zeit galt den Sorgen der Gastronomen noch die Corona-Krise. Aufgrund von Maßnahmen wie 2G-Plus im Restaurant, mussten die Betriebe um jeden Kunden zu kämpfen. Die derzeitigen Regeln im Corona-Herbst 2022 sehen solche Regelungen derzeitig nicht vor. Wie die Pandemielage sich entwickeln wird, etwa durch neue Corona-Varianten, ist noch weitgehend unklar.