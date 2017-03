Emmendingen: Ehepaar tot in Wohnung gefunden

Emmendingen - Grausamer Fund: Im südbadischen Emmendingen bei Freiburg hat die Polizei zwei Leichen gefunden.

Beide Opfer hatten Schussverletzungen, wie die Ermittler am Freitag mitteilten. Es handele sich um einen 58-jährigen Mann sowie um dessen 42 Jahre alte Ehefrau. Auch der gemeinsame Hund lag tot in dem Haus des Ehepaares. Eine Schusswaffe befand sich neben den Leichen. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar. Gefunden wurden die Leichen am Donnerstag. Ein Kollege des Mannes war zu dem Haus des Paares gefahren und hatte den Ehemann durch die Fensterscheibe leblos auf dem Boden liegend gesehen. Die Feuerwehr brach daraufhin die Tür des Hauses auf.

