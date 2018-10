Mann ruft Polizei wegen kurioser Entdeckung: Erotikpuppe oder echte Frau im Wasser?

In Emden wurde ein 45-Jähriger auf eine Erotikpuppe aufmerksam, die in einem Kanal trieb. Der Mann rief daraufhin die Polizei, weil das Objekt täuschend echt aussah.

Emden - Eine Erotikpuppe, die im Wasser eines Kanals trieb, hat in Emden die Polizei auf den Plan gerufen. Ein 45-jähriger Augenzeuge hatte den Beamten das Sexobjekt gemeldet. Der Mann war sich nicht sicher gewesen, ob er nicht doch eine echte Frau im Wasser sah. „Die Puppe sah täuschend echt aus und unterschied sich deutlich von einer herkömmlichen aufblasbaren Puppe“, stellte ein Sprecher der Polizei am Sonntag klar. Wie die Sexpuppe am Samstag in den Kanal gelangt war, war zunächst unklar. Die Einsatzkräfte stellten sie als Fundsache sicher. Der Eigentümer oder andere Zeugen werden gebeten, sich bei der Emder Polizei zu melden.

