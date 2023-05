Keine Muttertags- und Vatertagsgeschenke: Brief in Kita löst „Irritationen und Missverständnisse“ aus

Von: Tim Bergfeld

Teilen

Kinder basteln in einer Kita – im Kreis Marburg-Biedenkopf sorgt eine Ankündigung für Irritationen bei den Eltern. (Symbolfoto) © Monkey Business 2/Imago

EIne katholische Kita in Hessen lässt keine Geschenke zum Mutter- und Vatertag basteln. Bei den Eltern der Kinder sorgt das für Irritationen.

Amöneburg – In einer Kita in Mardorf hat ein Brief zu Irritation bei den Eltern geführt: Es sollen dieses Jahr keine Geschenke zum Mutter- und Vatertag gebastelt werden. In dem Schreiben an die Eltern der katholischen Kindertagesstätte hieß es, dass in der heutigen Zeit die Diversität immer wichtiger wird und man keinen Menschen ausschließen wolle. Die Konstellation Vater, Mutter, Kind sei nicht mehr die Norm in heutigen Familien. Daher wolle man von stereotypischen Geschenken für Väter und Mütter absehen. Auch, um Kinder zu schützen, die aus Alleinerzieher-Haushalten stammen.

Dass dieses Jahr also keine Geschenke gebastelt werden, wurde in einer Teamsitzung beschlossen. Das Bistum Fulda entschuldigte sich jetzt für die „missverständliche und damit falsch formulierte Begründung“ in dem Brief, die wohl bei einigen Adressaten Zweifel am Familienbild der Kita aufkommen ließ.

Kita in Mardorf bedauert „Irritationen und Missverständnisse“

Die Kita und das Bistum bedauerten die „Irritationen und Missverständnisse“, die durch das Schreiben entstanden seien. „Gemeinsam stellen sie klar, dass die Kita auch weiterhin ein katholisches Profil hat und sich für das christliche Familienbild einsetzen wird, das die Rolle von Vater und Mutter mit einbezieht. Gleichzeitig werden andere Lebensmodelle und Realitäten nicht ausgeschlossen.“

In der heutigen Zeit soll das klassische Familienbild mit Vater, Mutter und Kind nicht mehr vorausgesetzt und keines der Kinder ausgeschlossen werden. Das ist verständlich. Dennoch muss bei solchen Entscheidungen darauf geachtet werden, dass man nicht, um Menschen nicht auszuschließen, alle anderen einschränkt. (tab)

CDU-Bundestagsabgeordnete Tilman Kuban löste mit mehreren Veröffentlichungen im Kurznachrichtendienst Twitter eine Hasswelle aus.