Polizei Elmshorn braucht Hilfe: Nach Schuss in Eisdiele - Drei Männer auf der Flucht

Die Polizei Elmshorn sucht weiterhin nach drei Verdächtigen. Am Samstagmorgen, 6. Juni 2020, soll in einer Eisdiele ein Schuss gefallen sein. Ein Mann wurde am Kopf verletzt. Die Täter sind auf der Flucht.

Update vom Samstag, 6. Juni, 18:11 Uhr - Auch am frühen Abend fehlt von den Verdächtigen noch jede Spur. Die Polizei Elmshorn hat die Ermittlungen übernommen, wie die Polizeidirektion Bad Segeberg mitteilt. Eine Verhaftung gab es allerdings noch nicht.

Gefahndet wird nach wie vor nach drei Männern. „Alle drei sollen zwischen 35 und 45 Jahre alt sein und könnten vom Phänotyp her aus Südosteuropa stammen.“

Nach Schuss im Eiscafé: Nach diesen drei Männern fahndet die Polizei Elmshorn

Person 1 : Circa 1,80 Meter groß und schlank. Er trug ein Shirt mit schwarz-weißen Querstreifen, eine schwarze Weste und eine schwarze Jogginghose. Die dunklen Haare waren an der Seite rasiert.

: Circa 1,80 Meter groß und schlank. Er trug ein Shirt mit schwarz-weißen Querstreifen, eine schwarze Weste und eine schwarze Jogginghose. Die dunklen Haare waren an der Seite rasiert. Person 2 : Etwas kleiner, ebenfalls schlank. Der Mann trug ein auffälliges, orangefarbenes Oberteil.

: Etwas kleiner, ebenfalls schlank. Der Mann trug ein auffälliges, orangefarbenes Oberteil. Person 3 : Dunkel gekleidet, trägt eine Brille. Schlanke Statur.

: Dunkel gekleidet, trägt eine Brille. Schlanke Statur. Polizeidirektion Bad Segeberg: Hinweise nehmen die Beamten unter 04121 8030 entgegen.

+ In Elmshorn fahndet die Polizei nach drei Verdächtigen. © Bodo Marks/dpa/picture alliance

Elmshorn: Schuss in Eisdiele - Mann verletzt, drei Täter flüchten

Erstmeldung vom Samstag, 6. Juni, 12:56 Uhr – Drei Männer flüchten derzeit in Elmshorn im Kreis Pinneberg vor der Polizei. Die Direktion Bad Segeberg bittet daher um Mithilfe. Hintergrund ist nach Polizeiangaben ein Streit in einer Eisdiele, bei dem ein 25-jähriger Mann am Kopf verletzt wird. Zeugen berichten laut Polizeimeldung von einem Knall, bei dem es sich um einen Schuss gehandelt haben könnte.

Stadt in Schlesweig Holstein Elmshorn Fläche 21,36 Quadratkilometer Bevölkerung 48.183 (31. Dez. 2008) Vorwahl 04121 Bürgermeister Volker Hatje

Elmshorn: Polizei fahndet nach drei Verdächtigen - Schuss in Eisdiele, Mann mit Kopfverletzung

Gegen 8 Uhr am Morgen kam es am Samstag, 6. Juni 2020, in Elmshorn zu einem Streit. Im Eiscafé in der Königsstraße gerieten vier Männer aneinander. Kurz darauf hören Zeugen einen lauten Knall. Umgehend stürmen alle vier Männer aus dem Lokal. Einer von ihnen kommt wenig später mit einer blutenden Wunde am Kopf zurück. Das Opfer wird im Krankenhaus versorgt.

Zwar machten sich sofort drei Streifenwagen auf die Suche nach den vermeintlichen Tätern, gefunden werden konnten die Männer allerdings noch nicht. Die Polizeidirektion Bad Segeberg bittet daher um Mithilfe. Sie fahndet derzeit nach drei Männern: „Alle drei sollen zwischen 35 und 45 Jahre alt sein und könnten vom Phänotyp her aus Südosteuropa stammen.“

Nach diesen drei Männern fahndet die Polizei in Elmshorn

