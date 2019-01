Mädchen war vermisst - jetzt hat Polizei Botschaft aus Berlin

Ein Mädchen aus Elmshorn bei Hamburg wurde vermisst. Jetzt hat die Polizei eine wichtige Nachricht. Das 17-jährige Mädchen wurde in Berlin angetroffen.

Update vom 19. Januar 2019: Wie die Polizei Elmshorn mitgeteilt hat, wurde das vermisste Mädchen aus dem Bereich Elmshorn gefunden. Laut Mitteillung der Beamten sei die Jugendliche in Berlin angetroffen worden. Ihr geht es den Umständen entsprechend gut. In Bremen kam ein 13-jähriges Mädchen nicht in der Schule an und wird seitdem vermisst.

Elmshorn bei Hamburg: Mädchen vermisst - Polizei sucht 17-Jährige

Unser ursprünglicher Artikel: Seit Dienstag, 15. Januar, 10 Uhr, wird eine 17-Jährige vermisst. Zuletzt wurde die das Mädchen im Bereich des Klinikums Elmshorn gesehen, wie nordbuzz.de* berichtet. Zwar konnte ein Diensthund der Polizei zunächst ihre Spur aufnehmen, doch diese verlor sich am Bahnhof Elmshorn. Auch ein 16-jähriges Mädchen aus Hamburg galt als vermisst.

Hamburg: Mädchen vermisst - Spur führt möglicherweise von Elmshorn in Hafencity

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge könnte sich die Vermisste in der Hafencity Hamburg aufhalten. Doch da die Vermisste noch immer gesucht wird und dringend ärztliche Hilfe benötigt, hoffe die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Auch im Fall des vermissten Ajass A. aus Lübeck hofft die Polizei auf Unterstützung.

Hamburg: Die Beschreibung der Vermissten aus Elmshorn

Die Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß, hat dunkelblonde-braune Haare, ein Nasenpiercing, trägt schwarze Jeans mit aufgerissenen Knien, eine braune Strickjacke, einen grauer Kapuzenpullover und eine schwarze Mütze mit "Marco Polo"-Aufdruck, dazu rote Badelatschen und gelbe Socken mit schwarzen Erdbeeren.

Hinweise nimmt die Polizei Hamburg und jede andere Dienststelle unter dem Polizeinotruf 110 entgegen.

Drama: Windrad brennt auf 100 Meter Höhe - und die Feuerwehr ist ratlos

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Mehr Nachrichten aus Hamburg

Ein von Passanten in Hamburg-Harburg gefundener Mann ist tot. Ihm wurde ein Finger abgeschnitten. Es soll sich um einen bekannten Apotheker handeln. Die Polizei nennt Details.

Brutaler Überfall auf Schüler (11) in Bremen - Mann bringt Kind zu Fall und geht noch weiter

Unheimlich: Ehepaar verschwindet am Frankfurter Flughafen – Polizei sucht mit Hochdruck

Und auch in Bayern wird ein junger Mensch vermisst: Nach einer ominösen Nachricht fehlt von Tobias (19) aus Unterschleißheim jede Spur, wie merkur.de* berichtet.

*nordbuzz.de und merkur.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.