Eisheilige 2023 stehen an: Was steckt dahinter und wie wird das Wetter?

Von: Tobias Becker

Die Eisheiligen könnten für den letzten Bodenfrost sorgen, geht es nach den Bauernregeln. © Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Die Eisheiligen stehen im Mai vor der Tür, doch was steckt dahinter? Lesen Sie hier, welche Namen und Bedeutung die Eisheiligen haben:

Das Wetter hatte in den letzten Wochen jede Menge Abwechslung im Gepäck. Von Schnee, Regen und Sturm bis Sonne war im Frühling schon alles dabei. Doch im Mai stehen die Eisheiligen an, die für einen letzten Bodenfrost stehen, wenn es nach Bauernregeln und Hobby-Gärtnern geht. Aber was bedeuten die Eisheiligen und wie wird das Wetter?

echo24.de verrät, welche Namen und Bedeutung die Eisheiligen haben.

Die letzten Wetterprognosen haben die kommenden Monate alle deutlich zu warm vorhergesagt. Auch im Sommer 2023 stehen demnach wieder Hitze und Dürre an. (tobi)