Einzelhandel enttäuscht – Weihnachtsgeschäft verliert an Schwung

Von: Fabian Pieper

Teilen

Einzelhändler in Deutschland sind mit dem Weihnachtsgeschäft bislang unzufrieden. © Christoph Soeder/dpa

Das Weihnachtsgeschäft läuft für den Einzelhandel derzeit nicht so gut wie erwartet. Jetzt erhoffen sich die Händler einen Schlussspurt vor den Feiertagen.

Berlin – In nicht einmal einer Woche ist Heiligabend. Und je näher das Weihnachtsfest rückt, desto größer wird die Panik bei denen, die noch nicht alle Weihnachtsgeschenke besorgt haben. Das sind offenbar nicht wenige, wie eine Umfrage des Handelverbands Deutschland (HDE) ergeben hat.

Denn nach einem guten Start in die Weihnachtssaison sei das Geschäft in der Woche vor dem vierten Advent 2022 wieder abgefallen, berichtete der HDE. Nicht einmal jeder dritte Händler (29 Prozent) ist mit dem bisherigen Weihnachtsgeschäft zufrieden. Der Verband hatte 400 Unternehmen repräsentativ befragt. „Das Weihnachtsgeschäft hat in der abgelaufenen Woche an Schwung verloren“, erklärte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. „Die Entwicklung der Umsätze und Kundenfrequenzen blieb hinter den Erwartungen vieler Händlerinnen und Händler zurück.“

Große Unzufriedenheit im Einzelhandel: Etwa die Hälfte der Händler beklagt das Weihnachtsgeschäft

Fast die Hälfte der befragten Händler zeigte mit der Entwicklung des Geschäfts nicht zufrieden. Daran konnte auch ein verkaufsstarker Samstag vor dem vierten Advent nichts ändern, an dem 42 Prozent der Händler angegeben hatten, ein gutes Geschäft gemacht zu haben.

Und fast die Hälfte der Händler sei mit dem Weihnachtsgeschäft allgemein nicht zufrieden. Lediglich ein Viertel der Befragten herrsche Zufriedenheit, heißt es in der Mitteilung des HDE. „Das Weihnachtsgeschäft lief in diesem Jahr bislang nicht so gut wie von vielen Händlerinnen und Händlern erhofft und Höhepunkte blieben aus. Mit der anhaltenden Pandemie und den Auswirkungen der Energiekrise sind die Rahmenbedingungen extrem schwierig“, wird Genth zitiert. Bereits vor einigen Wochen hatten sich Probleme im Einzelhandel angedeutet.

Weihnachts-Umsatz im Vergleich zu den Vorjahren gesunken

Für das Weihnachtsgeschäft in den Monaten November und Dezember erwartet der HDE im Einzelhandel einen Gesamtumsatz von mehr als 120 Milliarden Euro. Die entspricht einem Minus von rund vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wenn man die Inflation herausrechnet. Auch der Online-Handel büßt nach zwei pandemiebedingt starken Jahren voraussichtlich um 4,5 Prozent an Umsatz ein. Damit hat sich das bestätigt, was rund 70 Prozent der Händler erwartet hatten.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus Ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Die Konsumstimmung befindet sich auf einem Tiefpunkt. Doch die Hoffnung geben die Händler nicht auf, wie Stefan Genth betont: „Noch ist das Weihnachtsgeschäft nicht vorbei. Der Endspurt steht erst bevor. Viele Händlerinnen und Händler setzen ihre Hoffnung jetzt auf die Woche vor den Festtagen und die traditionell wichtige Zeit zwischen den Jahren.“ In anderen Branchen hingegen verlief die Saison bislang sehr gut. Händler auf den Weihnachtsmärkten in Niedersachsen und Bremen zeigten sich zufrieden.