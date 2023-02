Eingewachsene Haare beim Rasieren vermeiden: Das hilft gegen Entzündungen

Von: Sophia Lother

Mit einigen Tricks vermeiden Sie eingewachsene Haare nach der Rasur. (Symbolfoto) © Westend61/Imago

Eingewachsene Haare nach dem Rasieren können folgenschwere gesundheitliche Folgen nach sich ziehen. So vermeiden Sie das Problem.

Bremen – Rasieren ist eine lästige Aufgabe, die bei vielen Menschen in Deutschland trotzdem mehrfach die Woche auf der To-do-Liste steht. Gesicht, Achseln, Intimbereich, Arme, Beine – je nach Gusto kann eine Rasur gut und gerne auch viel Zeit in Anspruch nehmen. Doch nicht nur die Zeit ist ein Problem.

Nach dem Rasieren können Entzündungen für zusätzlichen Ärger sorgen. Eingewachsene Haare verursachen Probleme, die Haut juckt, brennt und reagiert gereizt auf nachfolgende Rasuren. Doch mit einigen simplen Tricks, vermeiden Sie Entzündungen nach dem Rasieren ganz einfach.

Entzündungen nach der Rasur: Warum und wo Haare einwachsen

Laut dem MSD Manual kann eine Entzündung der Haarfollikel, also der Struktur, die die Haarwurzel umgibt, unterschiedliche Gründe haben. So kann eine Follikulitis durch Bakterien oder Feuchtigkeit und Reibung ausgelöst werden. Aber auch das Rasieren kann eine Ursache sein. Bei einer sogenannten Pseudofolliculitis barbae wächst das Haar nach der Rasur in die Haut hinein und verursacht Entzündungen.

Vor allem an Körperstellen, die besonders stark behaart sind, kann es dazu kommen, dass die Haare einwachsen. Neben dem Gesicht bei Männern sind auch Intimbereich und Achseln bei Männern und Frauen häufiger betroffen. Eingewachsene Haare können schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen haben. Das erklärt auch Friederike Wagner, Fachärztin für Dermatologie, im Gespräch über Follikulitis mit der Zeitung Welt. „Wenn sich die Entzündung auf die Umgebung ausbreitet, entsteht ein schmerzhafter Abszess. Und das kann durchaus gefährlich werden“, berichtet die Dermatologin. Im schlimmsten Falle könne sogar eine Operation notwendig werden. Doch was kann dagegen unternommen werden?

Eingewachsene Haare nach dem Rasieren: Das können Sie dagegen tun

Um das Einwachsen der Haare zu vermeiden, gibt es unterschiedliche Ansatzpunkte. Laut MSD Manual könnten Menschen, die zu eingewachsenen Haaren neigen, beispielsweise ihre Haarentfernungs-Technik nochmals überdenken. Demnach komme es beim Lasern oder der Nutzung von chemischer Haarentfernung wesentlich weniger zu eingewachsenen Haaren. Betroffene Männer sollten außerdem statt zur Nassrasur lieber zu einem elektronischen Rasierapparat greifen und die Haare lediglich kürzen.

Wenn Sie jedoch nicht auf die Nassrasur verzichten wollen, gibt es dennoch Möglichkeiten, eingewachsene Haare und Entzündungen zu vermeiden. Darüber hat das Magazin GQ mit dem Hautarzt Heiko Grimme gesprochen und gibt folgende Tipps:

Regelmäßiges Peeling der betroffenen Hautpartien Reichhaltige Pflege der Haut nach der Rasur, damit sie nicht austrocknet Massagen fördern die Durchblutung und verringert die Anfälligkeit für Irritaionen Nach dem Rasieren sollte enge Kleidung und starke Reibung der betroffenen Hautpartien vermieden werden

Außerdem gilt: Verwenden Sie Rasierer mit scharfen Klingen und achten Sie auf die richtige Rasiertechnik, auch dadurch lassen sich Entzündungen vermeiden. Übrigens: Es gibt Berufszweige, bei denen eine Rasur beim Mann vorgeschrieben ist. So gilt bei der Feuerwehr der sogenannte Barterlass. (slo)