Eingeschleppter Schädling – Japankäfer erreicht Baden-Württemberg

Von: Marten Kopf

Teilen

Japankäfer © picture alliance/dpa/Olaf Zimmermann/LTZ Augustenberg

Eingeschleppte Tierarten können für Ökosysteme gefährlich sein. Jetzt bereitet der Fund eines weiblichen Japankäfers Experten Sorge. Erfahren Sie hier, warum der Käfer eine ernstzunehmende Bedrohung sein könnte:

Mehr zum Thema Experten besorgt – erstmals weiblicher Japankäfer in BW gefangen

Vergangenen Herbst war die Welt der Entomologen noch in Ordnung. Einigermaßen zumindest. Entomologen sind Insektenforscher – und die hatten seinerzeit erstmals Exemplare des Japankäfers in Baden-Württemberg gesichtet, in der Nähe von Freiburg nämlich. Die Käfer damals waren allesamt männliche Tiere, nun wird erstmals ein weibliches Exemplar der Gattung Popillia japonica entdeckt.

HEIDELBERG24 berichtet über die Entdeckung des Japankäfers in Baden-Württemberg und erklärt, welche Gefahren der Fund mit sich bringen könnte.

Der eher unscheinbare Japankäfer hat einen metallisch glänzenden, grünen Kopf, braune Flügel und kleine weiße Haarbüschel. Verwechselt wird er oft mit dem heimischen Rosenkäfer, der deutlich größer ist und keine nennenswerten Schäden verursacht. (mko)