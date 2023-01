Besuch einer Nosferatu-Spinne um Mitternacht

Eine Nosferatu-Spinne auf einem Holzblock. © Robert Pfeifle/Nabu/dpa

Der im Mittelmeerraum heimische Gliederfüßer - benannt nach dem Vampir Nosferatu - breitet sich auch in Baden-Württemberg aus. Die Gruselgeschichte aus Schwäbisch Gmünd gibt‘s hier:

Mitternacht - das ist die Zeit, in der Wesen mit solchen Namen den einschlägigen Schriften zufolge auftauchen. So war es auch bei Adrian Frick. Der Gmünder erinnert sich noch gut daran, dass er gegen 0 Uhr in seinem Haus in der Südstadt zu Bett gehen wollte. Da blickte ihm von der Decke eine Zoropsis spinimana entgegen - eine Nosferatu-Spinne. Was dann geschah und warum man diese Spinnenart nun auch im Gmünder Raum antrifft, lesen Sie bei der Gmünder Tagespost.