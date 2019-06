Biker stirbt bei tragischem Unfall - Pferd wird zur tödlichen Gefahr

Bei einem schweren Unfall stirbt ein Biker. Er knallte mit seinem Motorrad gegen einen Anhänger. Ein Pferd wurde zum tödlichen Verhängnis.

Ein tödlicher Unfall ereignete sich im Ammerland bei Edewecht nahe Oldenburg

Ein Biker krachte mit seinem Motorrad in einen Pferde-Anhänger

Der Mann starb bei dem schweren Unfall

Edewecht - Kaum kommt die Sonne raus, eilen die Menschen in Scharen nach draußen. So auch am Pfingstwochenende, an dem nicht nur Fußgänger und Radfahrer, sondern auch Biker das schöne Wetter und die hohen Temperaturen genießen wollten.

Für einen Motorradfahrer (60) endete der Trip jedoch in einer Tragödie. Der Mann kam bei seinem Ausflug mit dem Motorrad im Ammerland bei Edewecht, nahe Oldenburg, bei einem Unfall auf tragische Weise ums Leben. Das berichtet nordbuzz.de*.

Edewecht bei Oldenburg: Motorrad-Fahrer stirbt bei Unfall mit Pferde-Anhänger im Ammerland

Am Sonntagnachmittag krachte der 60-jährige Biker in einer langgezogenen Kurve mit einem offenbar abbiegenden Pferde-Anhänger-Gespann zusammen. Sowohl Ersthelfer, Rettungsassistenten und der Notarzt des hinzugerufenen Rettungshubschraubers versuchten noch den leblosen Motorradfahrer zu reanimieren, wie die Nachrichtenagentur Nonstopnews berichtet.

Alle Mühen konnten das Leben des Mannes jedoch nicht retten. Der 60-jährige Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle in Edewecht bei Oldenburg.

Edewecht bei Oldenburg: Nach tödlichem Motorrad-Unfall - Feuerwehr im Einsatz

Die drei Insassen des Autos kamen nach Informationen vor Ort mit dem Schrecken und leichten Blessuren davon. Nach dem tödlichen Unfall wurde auch die Feuerwehr alarmiert, um den Anhänger mit dem Pferd anzuheben.

Zudem mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Zaun sichern, der vom am Unfallort gelandeten Hubschrauber aus der Verankerung gehoben wurde.

Oldenburg: Polizei rekonstruiert Unfall zwischen Motorrad und Pferde-Anhänger in Edewecht im Ammerland

Die Polizei versucht jetzt den genauen Unfallverlauf zwischen Motorrad und Pferde-Anhänger zu rekonstruieren. Bis zum Sonntagabend blieb die Strecke wegen der Ermittlungen gesperrt.

heu

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks