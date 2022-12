EC-Karte vor dem Aus? Pustekuchen: Girokarte soll neue Funktion erhalten

Von: Alexander Eser-Ruperti

Das vermeintliche Aus der EC-Karte war zuletzt viel diskutiert worden, nun scheint es: Die Rolle ändert sich zwar, doch es soll sogar neue Funktionen geben.

Berlin – Der Abgesang auf die EC-Karte schien bereits eingeleitet, denn: Die Funktion zum Zahlen mit der Girokarte im Ausland fällt weg. Überflüssig wird die Girocard deswegen allerdings noch nicht, und das nicht nur, weil an vielen Orten in Deutschland bisher nur bar oder mit der EC-Karte bezahlt werden kann. Tatsächlich soll das „Auslaufmodell“ neue Funktionen erhalten, um die Online-Funktion zu verbessern. Welche Updates sind geplant? Die Kreiszeitung mit der Übersicht.

EC-Karte abschaffen wäre zu früh: Girokarte soll neue Funktionen erhalten

Wer seine EC-Karte abschaffen will, eilt zu weit voraus, denn die Girokarte soll zukunftsfähig nachgerüstet werden: Geplant ist, besonders im Bereich der Online-Funktionen nachzubessern. Der Bundesverband deutscher Banken (BdB), aktueller Federführer der Deutschen Kreditwirtschaft (DK), erklärte in Person von Henriette Peucker, Stellvertreterin des Hauptgeschäftsführers, in welchem Bereich diese Änderungen sich bewegen könnten.

Eine Bankkundin hebt mit ihrer Girokarte Bargeld von einem Geldautomaten ab. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Peucker gegenüber der dpa: „Dabei geht es zum Beispiel um die Möglichkeit, eine Kaution zu hinterlegen, etwa bei der Reservierung eines Hotelzimmers oder eines Mietwagens“. Ebenfalls ginge es „Darum, die Girocard konsequent auf das Smartphone zu bringen und so auch für In-App-Zahlungen zu öffnen.“ Auf diesem Wege sollen Rückstände bei der Girocard geschlossen werden, die das Zahlungsmittel im Wettbewerb mit anderen Bezahlarten benachteiligen.

EC-Karte vor dem Aus? Verbandsfunktionärin sieht falschen Eindruck

Die EC-Karte vor dem Aus, das war die weitgehende Annahme nach Berichten über die Streichung Maestro-Funktion bei Girokarten. Tatsächlich verändert sich jedoch lediglich die Rolle der Karte, für einen grundlegenden Abgesang auf die Girokarte ist es noch deutlich zu früh. Henriette Peucker stellt dies gegenüber der dpa klar. Sie sagt: „Durch die Kündigung der Maestro-Funktion kann in der Öffentlichkeit fälschlicherweise das Gefühl entstanden sein, die Girocard sei nicht mehr so einsetzbar wie bisher. Aber das Gegenteil ist der Fall.“

Hintergrund: Die Maestro-Funktion von Girokarten wird eingestellt, sie sorgte bisher dafür, dass die Karten auch im Ausland zum Geld abheben und bezahlen genutzt werden konnten, einige Zeit ist die Funktion allerdings ohnehin noch gültig. Viele Banken, etwa die Sparkasse, haben bereits Nachfolgemodelle präsentiert. In Zukunft werden viele neue Karten sowohl Girocard als auch Mastercard sein. Dafür gibt es eine Bezeichnung: „Mastercard-Co-Branding“, es gibt also ein sogenanntes „Co-Badge“. Grundsätzlich gilt jedoch: Die Girokarte bleibt weiterhin erhalten, die Nutzung in Deutschland ist wie bisher möglich – und soll sogar erweitert werden.

Funktion für EC-Karte wird abgeschafft: Zweifel an den Gründen von Mastercard

Eine Funktion für die EC-Karte wird abgeschafft, neue sollen folgen. Nichtsdestotrotz fragen sich viele: Warum stellt Mastercard den Service ein? Offiziell gibt das Unternehmen Kostengründe für die Abschaffung des Dienstes an, nach Auffassung des Konzerns ist die Karte nicht ausreichend für den Onlinehandel ausgelegt.

Kostengründe halten einige Beobachter für unglaubwürdig, der Grund: Die Hälfte aller Maestro-Transaktionen geschieht in Deutschland, der Dienst wird also begrenzt genutzt. Auf der Seite der Verbraucherzentrale heißt es hierzu: „Besonders da die Girocard in Deutschland ein Standardzahlungsmittel ist, könnte es aber auch sein, dass Mastercard mehr am Umsatz des Onlinehandels mitverdienen möchte“.

