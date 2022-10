EC-Karte vor dem Aus: Wie lange sie noch gültig ist und was der Sparkassen-Nachfolger kann

Von: Alexander Eser-Ruperti

Wie geht es weiter, wenn die EC-Karte schrittweise abgelöst wird? Bei der Sparkasse hat die Antwort vor allem einen Namen: „Sparkassen-Card“.

Berlin – Bei der EC-Karte stehen Maestro-Kunden perspektivisch vor Problemen und Kosten. Das hat mit dem Auslaufen einer Maestro-Funktion zu tun, die Girokarten bisher auch im Ausland nutzbar gemacht hatte. Viele Banken stellen ihr Angebot nun um, für einige ist das bereits Anlass zum etwas vorzeitigen Abgesang auf die altbewährte Karte. Dennoch stimmt: Obwohl ihre Zeit noch nicht ganz abgelaufen ist, steht die EC-Karte zunehmend vor dem Aus. Bei der Sparkasse will man mit der sogenannten „Sparkassen-Card“ Abhilfe schaffen. Was kann der Nachfolger?

EC-Karte vor dem Aus? Deshalb wird aus der Girokarte die Sparkassen-Card

Noch stellt sich wohl kaum einer die Frage „was ist eine EC-Karte“, denn unter den Bankkarten dominiert sie mit gigantischem Abstand vor allen anderen Modellen: In ganz Deutschland sind über 100 Millionen Girokarten im Umlauf – das sind mehr Karten, als Einwohnerinnen und Einwohner. Steht die EC-Karte vor dem Aus? In Anbetracht dieser Dominanz noch nicht ganz, trotzdem wird die wahnsinnige Vormachtstellung wohl perspektivisch abnehmen und die EC-Karte abgeschafft, auf lange Sicht – zumindest, für den Auslandsgebrauch: Ab 2023 gibt es keine neuen Girokarten mit Maestro-Symbol mehr, weshalb sie dann nicht mehr im Ausland nutzbar sind. Die Sparkasse will deshalb unter anderem auf die Sparkassen-Card setzen.

Eine Flagge, die das Sparkassen-Logo zeigt, weht vor der Sparkassen-Akademie. Mit der Sparkassen-Card will das Kreditinstitut die Weichen für die Zukunft stellen. (Archivbild) © Marijan Murat/dpa

Für alle, die an ihrer alten Bankkarte festhalten wollen, gibt es indes etwas Beruhigung: Ab 2023 werden zwar keine neuen EC-Karten mit Maestro-Symbol mehr ausgegeben, doch bereits ausgehändigte Karten sind noch bis 2027 auch im Ausland gültig – vorausgesetzt, sie laufen so lange. Über das Jahr 2027 hinaus verlieren dann allerdings auch alle ansonsten noch gültigen EC-Karten mit Maestro-Symbol ihre Auslandsfunktion. Im Inland sind die Karten hingegen weiterhin nutzbar. Doch wie sieht der Nachfolger bei der Sparkasse aus, und: Was kann er?

Ende der EC-Karte naht: Das kann der EC-Karten-Nachfolger namens „Sparkassen-Card“

Das Ende der EC-Karte ist zwar noch nicht da, doch es naht langsam: Bei immer mehr Banken werden Girokarten kostenpflichtig oder zum Auslaufmodell. Viele Kreditinstitute setzen bei neuen Kartenmodellen auf Alternativen von Visa und Mastercard. Auch die Sparkasse geht bei ihrer Sparkassen-Card offenbar diesen Schritt: Aus der alten EC-Karte wird laut Chip.de eine Visa-Debit-Card. Zudem verfügt der EC-Karten Sparkassen-Nachfolger über eine mobile Bezahlfunktion, heißt: Die Karte lässt sich auf Android und Apple Geräten einspeisen, etwa für die Mobiles-Bezahlen-Funktion bei Android oder Apple Pay bei iPhones.

Abbuchungen sollen wie bei einer EC-Karte weiterhin sofort erfolgen, bei Kreditkarten geschieht dies nur einmal im Monat. Ob die jeweilige lokale Sparkasse, die Sparkassen-Card auch anbietet, kann individuell geregelt sein und muss deshalb bei der entsprechenden Sparkasse erfragt werden. Eine weitere mögliche Neuerung: Bei der Sparkassen-Card könnte es eine Integration der Payback-Funktion geben, Treuepunkte könnten dann direkt mit der Karte gesammelt werden. Was praktisch klingt, ist datenschutztechnisch nicht unbedenklich: Payback gilt als Datenkrake.