Ebay Kleinanzeigen: Betrugsmasche mit Paypal! Polizei hat Warnung für Kunden

Lüneburg/Niedersachsen - Die Polizei Lüneburg warnt vor einer Betrugsmasche, mit der möglicherweise professionelle Täter Einkäufer bei Ebay Kleinanzeigen abzocken. Die Betrüger nutzen demnach einen einfachen Trick bei der Bezahlung mit PayPal, wie nordbuzz.de* berichtet. Außerdem berichtet nordbuzz.de auch über eine Warnung, die mit einer dreisten WhatsApp-Abzocke zu tun hat.

Ebay Kleinanzeigen: PayPal von Abzocke betroffen - Polizei Niedersachsen warnt vor Betrug

Mehr als ein halbes Dutzend Geschädigte hätten sich laut Mitteilung bereits bei der Polizei Lüneburg gemeldet. Die Masche der Ebay-Kleinanzeigen-Betrüger sei dabei immer die selbe gewesen. Nach einem kurzen Kontakt über das Kleinanzeigenportal werden die weiteren Verhandlungen direkt per Mail geführt, in dessen Verlauf der Käufer überredet wird, die Bezahlung bei PayPal mit der Zahlungsoption "Freunde & Familie" zu tätigen und erhält vom Täter dessen E-Mail-Adresse. Und genau hier liegt der große Fehler, den die Betrüger gnadenlos ausnutzen.

PayPal: Betrug bei Ebay Kleinanzeigen - auf richtige Zahlungsoption kommt es an

Denn wer Geld per nach Kauf bei Ebay Kleinanzeigen PayPal sendet, kann zwischen den Zahlungsoptionen "Freunde & Familie" und "Waren & Dienstleistungen" wählen. Allerdings gilt der PayPal-Käuferschutz nur bei der Option "Waren & Dienstleistungen".

Ebay Kleinanzeigen: So einfach ist der Betrug der PayPal-Abzocker

Wer sein Geld an PayPal also gutgläubig mit der Zahlungsoption "Freunde & Familie" überweist, um bei Ebay zu shoppen, gerät direkt in die Fänge der Betrüger. Denn die vom Täter übermittelte Email-Adresse ist natürlich gefälscht und dient nur dem Zweck, kurzfristig ein PayPal-Konto einzurichten, das Geld an Dritte zu überweisen und das Konto sofort wieder zu löschen.

Ebay Kleinanzeigen: PayPal warnt vor falscher Zahlungsmethode

Neben der Polizei warnt auch PayPal selbst vor der Bezahlung von Waren mit der Zahlungsmethode "Freunde & Familie". Diese sei für den Verbraucher zwar insofern günstig, da weder Empfänger noch Geldversender Gebühren zahlen müssen. Allerdings besteht der Nachteil, dass es von PayPal keinerlei Käuferschutz gibt. Man sollte damit also, wie der Name der Zahlungsmethode auch offeriert, niemals Geld an Fremde senden. Schon gar nicht bei Ebay Kleinanzeigen.

