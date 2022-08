Alle Ladesäulen für E-Autos von Tesla in Deutschland sind illegal

Von: Marcel Prigge

Alle Ladestationen von Tesla sind in Deutschland illegal. Das hat eine Untersuchung ergeben. Kunden können sich bei den Superchargern nicht auf die abgerechnete Strommenge verlassen.

Berlin – Alle Ladestationen für E-Autos von Tesla sind in Deutschland illegal in Betrieb. Das zeigt eine Untersuchung des Förderprojekts „IKT für Elektromobilität“. So sollen die 1800 Ladestationen von Tesla gegen das Eichrecht verstoßen. Kunden können sich also nicht darauf verlassen, dass ihnen die exakte Strommenge abgerechnet wird.

Ladesäulen für E-Autos von Tesla sind illegal

Wie das Handelsblatt berichtete, muss jede Ladesäule, an der Ladestrom nach Kilowattstunde abgerechnet wird, in Deutschland eichrechtskonform sein. Die Ladestation für das E-Auto muss also einen Zähler haben, der den geladenen Strom exakt misst. Das betrifft sowohl den öffentlichen Raum, als auch Betriebs- und Privatgelände. Das sei bei den Ladestationen von Tesla nicht der Fall.

Zeitgleich kommt es immer wieder zu Preiserhöhungen an den sogenannten Superchargern von Tesla. Im vergangenen Jahr wurde es einem E-Auto-Besitzer sogar so sehr zu viel, dass er sich weigerte, die Ladegebühren zu zahlen und Tesla daraufhin verklagte. Tesla versprach ihren Kunden, dass sie lebenslang kostenlos tanken könnten, wenn sie einen Tesla besäßen. Einige mussten dennoch zahlen.

Ladesäulen von Tesla in Deutschland illegal: Supercharger nicht geeicht – Problem ist den Behörden bekannt

Die nicht-geeichten und damit illegalen Ladesäulen sind den Behörden zwar bekannt, viel dagegen unternommen wird jedoch offenbar nicht. Das bestätigt auch der Leiter des Bayerischen Landesamts für Maß und Gewicht, Thomas Weberpals, gegenüber dem Handelsblatt: „Der gesetzeswidrige Betrieb wird nicht behindert und nicht sanktioniert.“

Illegale Ladesäulen in Deutschland: Nachrüstung für Ladestationen von Tesla voraussichtlich Ende 2023 beendet

Auch das Landesamt für Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg, das für die Nachrüstung der Ladesäulen von Tesla zuständig ist, weiß um die Situation. So erklärte das Amt, dass auf einen rechtmäßigen Zustand bereits hingewirkt wurde und weiterhin an dem Zustand gearbeitet werde. Bis der Nachrüstungsprozess jedoch abgeschlossen ist, wird noch einige Zeit vergehen. Das bestätigt Katharina Boesche vom IKT der Zeitung: „Es ist zu erwarten, dass sich der Nachrüstungsprozess von Schnellladeinfrastruktur noch bis zum Ende des Jahres 2023 hinziehen wird.“ Bis dahin wird es weiterhin unklar bleiben, wie viel Strom die Menschen an den Superchargern von Tesla, bei denen zuletzt auch ein Polizei-Hubschrauber tankte, tatsächlich bekommen.