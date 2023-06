DWD ruft höchste Pollen-Warnstufe aus: Wo Allergiker jetzt besonders aufpassen müssen

Von: Robin Dittrich

Im Sommer machen Pollen vielen Menschen zu schaffen. Der DWD rief jetzt die höchste Pollen-Warnstufe für Gräser aus. Hier müssen Allergiker besonders aufpassen.

Kassel – Obwohl es im Juni 2023 zu vielen Sonnenstunden kommt, können Allergiker das gute Wetter nicht unbedingt genießen. In dieser Zeit fliegen viele Pollen umher und sorgen für laufende Nasen und tränenden Augen von Allergikern. In welchen Regionen sind sie besonders betroffen?

Pollenflug in Deutschland – Deutscher Wetterdienst warnt Allergiker

Über 20 Millionen Menschen in Deutschland sind Pollenallergiker – Tendenz steigend. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) zeigt auf einer Deutschlandkarte, in welchen Regionen die acht allergologisch wichtigsten Pollen in Deutschland in einer besonders hohen Konzentration vorkommen. Bei diesen Pollen handelt es sich um Hasel, Erle, Esche, Birke, Süßgräser, Roggen, Beifuß und Ambrosia. Die Belastungsintensität werden auf der Karte von „hoch“ bis „keine“ dargestellt.

Pollenallergiker haben im Sommer nur wenig zu lachen – im Juni warnt der DWD in ganz Deutschland vor allem vor Gräsern. © imagebroker/Imago (Symbolbild)

Die Vorhersage für den 8. Juni 2023 und die folgenden Tage sieht düster für einige Pollenallergiker aus. Die Karte des DWD ist bei „Gräsern“ in ein tiefes Rot getaucht – das bedeutet die höchste Belastungsintensität von Pollen. Allergiker können auf der Karte einen Typen auswählen und sehen so, welche Pollen in ihrer Region aktuell besonders oft vorkommen und sich dementsprechend darauf vorbereiten. Gräser, bei denen in der Regel zwischen Ende Mai und Ende Juli die höchste Pollenkonzentration gemessen werden, sind nicht der einzige Pollen-Typ, der aktuell für Probleme sorgt.

Diese Pollentypen machen Allergikern aktuell zu schaffen

Neben Gräsern wird auch Roggen aktuell in einer besonders hohen Belastungsintensität gemessen. Das betrifft vor allem nördlichere Regionen in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin. Im Westen und in Mitteldeutschland ist die Pollenbelastung mit Roggen schon geringer, im Süden gibt es keine oder nur eine geringe Belastungsintensität. Die weiteren Pollentypen sind für Allergiker eher in anderen Monaten von Bedeutung.

Wann ist die Pollenintensität verschiedener Typen am höchsten?

Hasel: Februar bis April

Februar bis April Erle: Februar bis März

Februar bis März Esche: April

April Birke: April bis Mai

April bis Mai Gräser: Juni bis August

Juni bis August Roggen: Juni bis Juli

Juni bis Juli Beifuß: Juli bis August

Juli bis August Ambrosia: August bis September

Bei Pollenallergikern treten in entsprechenden Monaten Symptome wie Fließschnupfen, Bindehautentzündungen, Entzündungen der Nasenschleimhaut oder sogar Asthma auf. Auch Kreuzreaktionen mit Nahrungsmitteln sind keine Seltenheit. Betroffene Menschen sollten sich täglich immer die Pollenbelastung in ihrer Region informieren. Problematisch für Allergiker ist zudem, dass Medikamente gegen Heuschnupfen zunehmend knapp werden, das berichtet das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte.