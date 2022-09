Kleinflugzeug stürzt auf Zirkus-Parkplatz: Zwei Tote gemeldet

Von: Richard Strobl

In Duisburg ist offenbar ein Kleinflugzeug auf einen Parkplatz gestürzt. Der Einsatz der Rettungskräfte läuft.

Duisburg - Zu einem schlimmen Unglück ist es am Sonntag offenbar in Duisburg in Nordrhein-Westfalen gekommen. Ein Kleinflugzeug ist auf einen Parkplatz gestürzt. Ein Polizeisprecher bestätigte mittlerweile, dass dabei zwei Menschen ums Leben gekommen sind.

Nach Bild-Angaben handelt es sich um den Parkplatz des Zirkus „FlicFlac“ im Stadtteil Neudorf.

Flugzeug-Absturz in Duisburg: Zwei Tote

Der WDR berichtet, dass es sich um ein Ultraleichtflugzeug handelt, das aus bislang ungeklärten Gründen auf den Parkplatz gestürzt sei und dann in Flammen aufgegangen ist. Auch mehrere Autos sollen daraufhin in Brand geraten sein.

Gegenüber dem WDR berichtete ein Augenzeuge, dass das Flugzeug über ihm gekurvt sei und dann plötzlich langsamer geworden sei. Der Vater des Augenzeugen habe daraufhin schon gesagt: „Mensch, hoffentlich stürzt der nicht ab“. In diesem Moment habe das Flugzeug eine steile Kurve nach unten gemacht und sei schließlich auf den Parkplatz gestürzt.

